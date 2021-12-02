Лукашенко передумал уходить из президентов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что новые президентские выборы пройдут в его стране в установленный конституцией срок.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам до президентских выборов три года примерно. Четыре даже. Они могут, максимум, состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. На том основании, что президент так решит. Или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов», – сказал Лукашенко.

Когда его спросили, пойдет ли он на новый срок, он пожал плечами и сделал очень долгую паузу.

«Не знаю. Это зависит от ситуации в стране, прежде всего. Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая у нас перед глазами. К сожалению, тяжелое время», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что референдум состоится в 20-х числах “если не начнется война”.