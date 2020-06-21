21.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Парад Победы, Политика, Россия
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Лукашенко предстоят «напряженные переговоры» с Путиным на Параде Победы


Президенту Белоруссии Александру Лукашенко предстоят «напряженные переговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, куда белорусский президент приедет на Парад Победы 24 июня.

Об этом в эфире своей радиостанции заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры по телефону были, и они были достаточно напряженными. Несчастный Лавров был делегирован из Белграда сразу в Минск. Для подготовки этого разговора. И конечно, теперь в этой истории формально юридически замешана любимая компания президента Путина «Газпром». Которая владеет «Газпром-банком». Вокруг которого все это происходит. Конечно, будут переговоры. Они будут серьезными и не формальными», – сказал Венедиктов.

Напомним, Лукашенко называет своего основного конкурента на президентских выборах Виктора Бабарико ставленником «Газпрома». Потому белорусский Нацбанк директивно поставил свою администрацию в принадлежащий российской корпорации «Белгзпромбанк». Бабарико при этом как бывший руководитель этого банка был арестован за экономические преступления.

После этого пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

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