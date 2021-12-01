Лукашенко: Путина подбили взять Крым выпившие горилки украинские военные

01.12.2021  20:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александо Лукашенко рассказал новую оригинальную версию воссоединения Крыма с Россией. Якобы идея принадлежала украинским военным.

Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александо Лукашенко рассказал новую оригинальную версию воссоединения Крыма с Россией. Якобы идея...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Они вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне – военные. И в разговоре, как обычно, выпили по рюмке, молодцы украинцы – предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия.

Он не будет и украинским. А чей? Натовский. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи… Тогда были более или менее нормальные отношения до этих всех событий. И они сказали: скажите своему президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – сказал Лукашенко.

В августе 2020 года Лукашенко в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте Александра Турчинова в 2014 году не задумываясь отдал бы приказ стрелять. Он также заявлял, что Россия «оттяпала Крым».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть