Лукашенко: Путина подбили взять Крым выпившие горилки украинские военные

Президент Белоруссии Александо Лукашенко рассказал новую оригинальную версию воссоединения Крыма с Россией. Якобы идея принадлежала украинским военным.

Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне – военные. И в разговоре, как обычно, выпили по рюмке, молодцы украинцы – предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия.

Он не будет и украинским. А чей? Натовский. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи… Тогда были более или менее нормальные отношения до этих всех событий. И они сказали: скажите своему президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – сказал Лукашенко.