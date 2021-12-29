Лукашенко: страны СНГ поддерживают Россию

29.12.2021  21:50 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил некоторые подробности вчерашнего неформального саммита глав стран-членов СНГ.

Он это сделал сегодня во время протокольной части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил некоторые подробности вчерашнего неформального саммита глав стран-членов СНГ. Он...

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Лукашенко не уехал из Санкт-Петербурга и остался на второй день, чтобы поговорить с российским коллегой.

«Я также очень положительно оцениваю вчерашнее наше [мероприятие] – вроде неформальная встреча, а удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно там, где не получалось, не додумали: гуманитарные области, связанные с наукой, русским языком и так далее», – отметил он.

«Приятно удивили все наши коллеги, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, потом, со временем вы об этом сами скажете людям. Это было хорошее, очень хорошее мероприятие – доброе, тёплое.

Мы ещё раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики благодаря России, конечно.

России достаётся всегда и досталось от этого, но вы показали этим самым свою надёжность. И это поведение всех нас, глав государств, свидетельствует о том, что мы понимаем, что происходит, люди понимают в наших государствах, и очень большой крен, – я уже человек опытный в этом плане, – произошёл в сторону нашего единения: вместе решать вопросы», – сказал Лукашенко.

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