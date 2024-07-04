Лукашенко убедил Путина: Ещё не время для единой валюты и парламента

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Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста, почему не воплощены в жизнь декларировавшиеся в начале создания Союзного государства с Белоруссией запуск единой валюты и единого парламента?

«Мы помним обо всех целях и задачах, поставленных в первых документах, но мы, собственно говоря, по этому пути и идем. Мы просто решили, и президент Белоруссии считает, я поддерживаю его, что на первом этапе нужно решать, прежде всего, вопросы не политического, а экономического характера», – сказал Путин.

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«Нужно ли сейчас переходить, как было изначально заявлено, к созданию единого парламента? Ну, это вопрос времени. Я согласен с Александром Григорьевичем, нужно как следует укрепить наши отношения в сфере экономики. То же самое касается финансов и единой валюты… Никто не говорит, что это невозможно, или нельзя, или ненужно делать, но нужно, чтобы мы до этого созрели», – добавил российский президент.