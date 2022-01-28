Лукашенко: Война будет

Белоруссия примет участие в третьей мировой войне, вероятность которой сейчас очень велика, в двух случаях.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем обществе не с подачи нашей власти и моей подачи бытует вопрос номер один: так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия. Если против Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все, как один, и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать – если на нашего союзника Российскую Федерацию осуществят непосредственную агрессию. Основа тому наши союзные договоренности», – сказал Лукашенко.

Он обратился к Западу по поводу размещения российских войск на территории Белоруссии.

«Хочу ответить коллективному Западу, на их основной вопрос: будут ли войска на территории Белоруссии. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», – сказал Лукашенко.