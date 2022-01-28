Лукашенко: Война будет

28.01.2022  12:09 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Политика, Россия


Белоруссия примет участие в третьей мировой войне, вероятность которой сейчас очень велика, в двух случаях.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия примет участие в третьей мировой войне, вероятность которой сейчас очень велика, в двух...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В нашем обществе не с подачи нашей власти и моей подачи бытует вопрос номер один: так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия. Если против Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все, как один, и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать – если на нашего союзника Российскую Федерацию осуществят непосредственную агрессию. Основа тому наши союзные договоренности», – сказал Лукашенко.

Он обратился к Западу по поводу размещения российских войск на территории Белоруссии.

«Хочу ответить коллективному Западу, на их основной вопрос: будут ли войска на территории Белоруссии. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть