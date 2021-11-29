Лукашенко вступился за Россию перед Западом

29.11.2021  15:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ложными утверждения, звучащие на Западе, о том, что Россия собирается напасть на Украину.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ложными утверждения, звучащие на Западе, о том, что Россия...

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«В очередной раз наши «партнёры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», – сказал Лукашенко.

Он считает, что миграционной кризис, который переживает Белоруссия, является частью глобальной атаки Запада на Россию.

«Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в Черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи.

Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Можно прямо сказать – наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия – мы уже это видим.

Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит», – сказал Лукашенко.

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