Лукашенко вступился за Россию перед Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ложными утверждения, звучащие на Западе, о том, что Россия собирается напасть на Украину.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В очередной раз наши «партнёры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», – сказал Лукашенко.

Он считает, что миграционной кризис, который переживает Белоруссия, является частью глобальной атаки Запада на Россию.

«Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в Черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи.

Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Можно прямо сказать – наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия – мы уже это видим.

Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит», – сказал Лукашенко.