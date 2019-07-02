Лукашенко: Я не хочу в состав России

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не должна входить в состав России, чтобы обеспечить свою безопасность, хотя это братская для нее страна.

Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», – сказал Лукашенко.

Он также отверг вариант вступления в НАТО.

«Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет!», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что Белоруссия должна самостоятельно отстаивать свой суверенитет, укрепив национальную армию. Таким образом, Лукашенко отреагировал на развернувшуюся дискуссию по поводу ужесточения условий призыва и отмены отсрочек от армии.