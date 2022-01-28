Лукашенко захвалил Россию и вздохнул по Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко более пяти минут говорил о необходимости интеграции с Россией, выступая сегодня с посланием к народу и парламенту.

Его нынешнее выступление разительно отличалось от предыдущего, произнесенного 4 июля 2020 года – за несколько дней до начала Беломайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партнер номер один для нас – Россия, с которой мы последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну», – сказал Лукашенко.

Он категорически опроверг утверждения о том, что Россия стремится поглотить Белоруссию

«Вы помните, когда у нас с Путиным спросили, в чем суть интеграции: валюта, политические органы и прочее, – он сказал: успокойтесь, нам надо с белорусами создать мощную основу экономической интеграции, построить фундамент наших будущих отношений. Это их понимание. И не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Мы не настолько глупы с Путиным и настолько умны, чтобы, имея два независимых суверенных государства, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство. Что вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Белоруссии? Этого никогда не будет. И цели такой у руководства России нет», – сказал Лукашенко.

Он высоко оценил поддержку, которую оказала Россия Белоруссии в условиях западных санкций.

«Посмотрите, сколько сделано за последнее время вместе с Россией. Я уже не говорю, что Россия, находясь под санкциями, капитально подставила нам плечо, чтобы наша экономика не рухнула. Понятно, что им нужна эта продукция, но могли бы и отвернуться. Нет, поддерживают», – отметил он.

По его словам, во внешнеторговом обороте «гигантской» России Белоруссия занимает четвертое место. Прирост ВВП Белоруссии за счет интеграции с Россией составит более 2% «по самым скромным оценкам».

Лукашенко видит новые перспективы сотрудничества в энергетике, микроэлектронике, строительстве космических спутников, биотехнологиях, фармацефтике. Он анонсировал строительство суперскоростной железнодорожной магистрали, которая сократит путь из Москвы в Минск до 3-4 часов, а также переброску всех белорусских экспортных грузов в российские порты.

«Вы скажете, что еще не все решено. В ближайшие годы решим. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот коллективный Запад толкает нас вместе с Россией быстрее решать эти проблемы», – подчеркнул Лукашенко.

Только после этой длинной тирады он упомянул сотрудничество с Китаем, странами Азии, Латинской Америки, особо отметив Турцию: «член НАТО, а ведет себя порядочно».

И уже совсем в конце Лукашенко перешел к сотрудничеству «с технологичным влиятельным сильным Западом». Он признал, что Белоруссия пыталась выстраивать с ним отношения «даже чрезмерно – так, что Россия не понимала порой нас и ревниво к этому относилась».

«Разумеется сохраняется наша заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских взаимовыгодных отношений с Западом. Беларусь всегда понимала важность конструктивного диалога и сотрудничества с США и странами Европы для обеспечения устойчивого экономического развития, благополучия граждан, стабильности, безопасности в нашем регионе и в мире в целом. Не мы выступали инициатором обострения – и сегодня остаемся верны своим убеждениям. Готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию. Но в этой партии мяч на их стороне», – утверждает белорусский президент.

По его словам, он получает «массу сигналов» из европейских стран и США от желающих сотрудничать. Но при этом, сказал Лукашенко, «они хотят сохранить лицо».

«Сегодня я говорю: мы поможем вам сохранить лицо, если вы хотите с нами сотрудничать по-настоящему, демократично, не нарушая наш суверенитет и независимость, не выставляя нам вопрос: вы с Россией или против нее. Всегда с Россией. Потому что в Белоруссии нет человека, который может свернуть наши отношения с Россией. Мы всегда будем строить взаимовыгодные, братские, самые теплые отношения с этой страной. Порой в России этого не понимали, мы же видели. Зависть, еще чего-то, критиковали, бомбили, шапку Мономаха схватят, вы помните. Это ушло в прошлое, дай бог, навсегда. Всегда мы спорили, но говорил: Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам. Россия – огромная страна по территории, там, если повысить рождаемость – до 600 млн человек уместится запросто. Поэтому нам всегда хватит работы в России, но надо выстраивать человеческие, дружеские, братские отношения. Надо связать народы так, чтоб их никто никогда на разорвал. Это Запад должен понимать: нельзя эту цивилизацию похоронить, ибо под ее обломками весь мир рухнет», – заключил Лукашенко.

Отметим, полтора года назад из его уст звучали совсем другие тезисы. Лукашенко утверждал, что Россия боится потерять Белоруссию, потому что «кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников». Обвинял страну-союзника в том, что она «братские отношения променяла на партнерские», и из-за нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.

Также Лукашенко тогда обвинил российский МИД во вранье из-за требования освободить необоснованно задержанных 33 россиян. Он назвал их «боевиками», которые признались, что приехали дестабилизировать ситуацию в Минске.

Перечисляя братские народы, белорусский президент назвал русских после украинцев и пригрозил дестабилизацией на Дальнем Востоке.