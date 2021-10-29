Львовский националист: «Боюсь, что украинцы снова будут брататься с русскими»

29.10.2021 14:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Наступление мира на Донбассе и возвращение к добрососедским отношениям с Россией – это самое страшное для украинских националистов.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил глава националистической организации «Сокол» (дочерняя структура ВО «Свобода») во Львовской области Богдан Федун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федуна, самым опасным для радикалов является «русский мир», расширения которого они не могут допустить.

«Россия угрожает полномасштабной войной. Я для себя, когда вернулся с востока, понимал, что рано или поздно, а я был в 14-15 годах, наступит снова этот горячий момент, когда могут быть полномасштабные действия. Мы помним 14-й, 15-й, 16-й год, что происходило на востоке. У меня больше вопрос к тому, что мы все, как украинцы, делаем для того, чтобы выиграть эту войну. Потому что война далеко не только в окопах, не только дронами и техникой, а война вообще должна быть против Русского мира», – говорит националист.

«Не дай бог, случится так, что или эта власть, или любая другая, которая будет позднее, условно согласится на какие-то формулы Штайнмайера, на какие-то капитуляции и условно мы сдадим Крым, как мы это уже понемногу делаем, Донецкую и Луганскую область. И нам объявят: «Война закончилась, все, у нас мир». Самое большое, чего я боюсь – это возращение Русского мира массового, восприятие русских как братьев, как то, что это наши потенциальные союзники или партнеры для нашего общества», – признался тягнибоковец.

«Что мы делаем, чтобы войну выиграть в наших головах. Это очень важный момент. Если у нас, на Западной Украине, массово среди молодежи 14-15 лет появляются видео в «Тик-Ток», где снимаются обиды в адрес украинских военнослужащих, где у нас чуть ли не каждую неделю ветераны заставляют извиняться каких-то куриц за то, что они обижают украинцев и так далее, и они же не несут за это наказание, что мы будем говорить о том, когда закончится война, когда снова вся эта масса информационной пропаганды, все, что мы имели сколько лет до революции достоинства, в два раза увеличится», – сокрушается Федун.