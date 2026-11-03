Львовское ТВ. Смехуёчки над «отсталой Россией» сменились стенаниями о новых российских дронах

Анатолий Лапин.  
03.11.2026 12:12
  (Мск) , Киев
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Новые модификации российских дронов-разведчиков могут больше суток кружить над Украиной, «кошмаря» «громадян» и выявляя местонахождение радаров и ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если мы говорим о дальности полета до тысячи километров, то это означает, что такие дроны смогут осуществлять полет фактически над всем воздушным пространством Украины. Они выполняют не столько задачу атаки какого-то объекта, а, скорее, истощения и давления на систему ПВО, будут влиять на истощение людей, будет влиять на необходимость раскрытия местоположения радаров, комплексов ПВО.

Эту всю информацию противник может дальше использовать для планирования своих маршрутов. Во-вторых, если говорить об увеличении такой дальности, это означает, что такой беспилотник сможет в течение 30 часов фактически быть в воздушном пространстве», – заявил Долинце.

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