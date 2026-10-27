Новейшие перехватчики русских ракет уже технически отстали и бесполезны – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
27.10.2026 17:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1097
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Разрабатываемые украинскими инженерами реактивные зенитные перехватчики уже с трудом могут сбить последние поколения «Герани» и абсолютно бесполезны против новой ракеты «Филин».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

Разрабатываемые украинскими инженерами реактивные зенитные перехватчики уже с трудом могут сбить последние поколения «Герани»...

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«Вопрос, который уже больше года поднимает большинство специалистов, что вопрос дешевой, массовой украинской зенитной ракеты остается приоритетом. Без этого, к сожалению, будет постоянная гонка», – отметил он.

«Во-вторых, мы видим те реактивные перехватчики, которые уже были презентованы некоторыми украинскими производителями – их максимальная скорость не превышает 600-650 километров в час.

Мы должны понимать, что эти средства только с минимальным запасом имеют возможность противодействовать таким платформам, как «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5», в некоторых случаях теоретически могут противодействовать таким средствам, как «Бандероль» или ее аналог «Дань-Т», но если говорить о ракете «Филин», то, к сожалению, должны констатировать, что эти средства будут абсолютно неэффективными – и вероятность поражения достаточно низкая», – заявил Долинце.

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