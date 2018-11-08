Ляшко выболтал позорную тайну украинских самостийников

08.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Евросоюз выдаст погрязшей в долгах Украине новый кредит в размере одного миллиарда евро взамен на отмену моратория на вывоз из страны необработанной древесины, что угрожает продолжением варварской вырубки лесов Карпат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня на вечернем заседании Верховной Рады был ратифицирован «Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором».

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Скандалист депутат Олег Ляшко раскрыл суть документа.

«Может вы забыли, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда вы рассказываете о том, что очень низкие процентные ставки, и нам выгоден этот кредит, МВФ тоже даёт кредиты под низкие ставки, но взамен требует повышения цен на газ, продажу земель, повышение пенсионного возраста.

Так же и этот кредит Еврокомиссии. Какое обязательство взяло правительство? Вы создали арбитраж для отмены моратория на вывоз из Украины необработанной древесины! То есть, вместо этого кредита, который нужно возвращать, вы хотите сделать всё, чтобы из Украины продолжили варварски вывозить лес, и за счёт нашего сырья создавать рабочие места для наших конкурентов», – заявил нардеп.

«Вместо того, чтобы защищать национальные и экономические интересы Украины, власть ими торгует! Мы через день рассматриваем кредитные договоры и занимаем по всему миру, и хвастаемся только тем, где ниже проценты, а где выше», – возмущался Ляшко.

Тем не менее, 242 депутата поддержали законопроект, воздержался 81, и лишь один депутат проголосовал против.