«Люди кончаются» – в Киеве хотят сделать Украину мировым прибежищем для мигрантов

Вадим Москаленко.  
09.01.2023 20:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Для преодоления возникшей на Украине демографической катастрофы Киеву необходимо заполонить страну десятками миллионов мигрантов, переписав под них украинскую культуру.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для преодоления возникшей на Украине демографической катастрофы Киеву необходимо заполонить страну десятками миллионов мигрантов,...

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«Кулик (близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик – прим.) выдвинул гениальную идею «Тридцать плюс тридцать». Он сказал: Из-за того, что у нас демографическая катастрофа, плюс война, возникает демографическая яма, из которой мы не выберемся в рамках старой логики.

Поэтому нам нужны тридцать миллионов мигрантов, и мы должны разработать критерии, подходы для этого», – сказал он.

Украинский философ Сергей Дацюк заявил, что такая орава мигрантов просто растворит в себе оставшихся украинцев.

«Юра, ты понимаешь, что тридцать миллионов мигрантов – это прощай украинская культура!», – отметил Дацюк.

Однако, по мнению Романенко, проблем не будет, если заранее переписать украинскую культуру.

«Это другая украинская культура. Об этом нужно говорить. Выводить на другой уровень, более глобальный, вопрос, что такое украинская культура», – возразил политолог.

«Чего вы так переживаете за людей?», – встрял советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, и сменил тему.

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