17.02.2019

Массово вырубаемые в Карпатах леса контрабандой доставляются в Польшу и возвращаются на Украину втрое дороже в виде мебели, которую собирали украинцы-гастарбайтеры.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал депутат Верховной Рады, майданщик Дмитрий Добродомов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сейчас европейцы давят на президента Петра Порошенко, чтобы он отменил введенный несколько месяцев Верховной Радой запрет на вывоз леса в ЕС и в обмен на новые кредиты начал официальные поставки древесины.

«Есть известный законопроект о моратории на вывоз леса-кругляка, я его инициатор и соавтор. У него были две цели. Наконец остановить безумную контрабанду леса – это отдельный вопрос, потому что она и дальше продолжается в другом виде, но это вопрос к правоохранителям.

[Второе] – создание новых рабочих мест, мы должны обрабатывать, делать производство, то есть, создавать дополнительную стоимость – это рабочие места, это налоги и это то, что может нас вывести из кризиса.

Единственная ветвь после введения этого закона, которая показала «плюс» – мебельная и деревообрабатывающая. Плюс 18 процентов и плюс 20 процентом – вот вам показатель, как можно достигать.

И теперь президент рассказывает в Евросоюзе, что он этот мораторий отменит, потому что кому-то не нравится, правда, не знаю, каким образом, потому что это прерогатива Верховной Рады», – отметил Добродомов.

«Мы говорим: «Пожалуйста, мы не хотим вам отдавать лес-кругляк, забирайте обработанную древесину, забирайте у нас мебель!». А то получается очень интересно: необработанную древесину вывезли в Польшу контрабандой, наши же заробитчане сделали мебель, эта мебель попадает к нам в магазины, чтоб мы втрое дороже за них платили. Это вообще уникально – то, что происходит!» – возмутился майданщик.