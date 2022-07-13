Мамкины либертарианцы. Как Украину делают «пиратской республикой» африканского типа

Новости Украины

Помнится, в самом начале своих славных дел взгромоздившаяся на шею украинскому народу команда «новых лиц» во главе с Зеленским объявила своей идеологией экзотическое либертарианство – крайне правую метастазу классического либерализма, основанную на максимальном «облегчении» и удешевлении государства и сведении к минимуму его контрольно-надзорных, управляющих и регулирующих функций как в экономике, так и в обществе.

Адепты либертарианства убеждены, что меньшинству расправивших плечи предприимчивых «атлантов» государство только мешает реализовывать себя и зарабатывать, а большинство, которому разбогатеть не удалось, само виновато. Работать надо было больше. Всякие там социальные пособия, пенсии и прочие атавизмы социализма – в топку. Как и высокие налоги.

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Вообще социальных функций у государства быть не должно – предприимчивые «атланты» сами разберутся, кому, сколько и на что им жертвовать в порядке благотворительности.

При этом, в либертарианской Утопии – как на пиратской Тортуге времен Френсиса Дрейка и прочих капитанов флинтов – должен быть максимум всех мыслимых свобод – от рынка земли, азартных игр и легких наркотиков до легальной проституции, легального оборота оружия и криптовалют. И, разумеется, никаких налогов.

Воодушевленные именно такими идеями «слуги народа» споро взялись за дело под руководством премьера Гончарука – того, который на самокате, если еще не забыли.

Гончарук проводит совещание финансово-экономического блока правительства.

Правда, реальность срезала мамкиных либертарианцев, что называется, на взлете.

Очень скоро выяснилось, что реальное громоздкое украинское государство, обремененное массой социальных обязательств отменить и облегчить не так-то просто. Мешает все еще большое количество завязанных на бюджетное финансирование программ и производств. Да и стареющее население, по привычке ждущее от государства патернализма и поддержки, а не превращения в пиратскую республику, тоже сковывает поступь реформ.

А еще люди, оказывается, бывают очень злы, если у них начинать отбирать льготы которые они считают своими заслуженно и по праву.

Одним словом, Миловановы с Гончаруками быстро провалились, и на смену им пришли тихие технокрады Шмыгаля. А партия «Слуга народа» быстренько позабыла о либертарианстве, объявив себя сначала социалистической, а затем выбрав в качестве идейного ориентира некий «украинский центризм». Что это такое никто объяснить не может, ну и ладно.

Тем не менее, кое-что сделать все-таки удалось. Прежде всего, открыть шлюзы для спуска с молотка украинских сельхозземель. Потом – легализовать в стране азартные игры, включая так называемый «киберспорт», то есть, говоря по-простому, онлайн-казино, в которых десятки тысяч лудоманов теперь могут в прямом смысле слова остаться без штанов. Зато – как уверяют приближенные к власти экономисты – превращение страны в один большой Лас-Вегас принесет большие деньги бюджету за счет лицензий на эти самые игры. Потом, когда-нибудь.

Уже в разгар военного положения и под его шумок «облегчили» трудовое законодательство, упростив процедуру увольнения работников по инициативе работодателей и сделав рабочих фактически заложниками прихотей бизнесменов, которые теперь могут заставить людей работать сверхурочно, гораздо больше традиционного восьмичасового потолка.

Под аплодисменты прогрессивной общественности Рада легализовала «травку», то есть «легкие наркотики»…Ой, простите, снова не то. А… «медицинский каннабис»! Да, вот так будет правильнее. Плантации «мамы-марихуаны» теперь зацветут по Украине легально и пышным цветом.

Правда, легализовать свободный оборот короткостволов с наскока не удалось. Тут пока вышел сбой, да и лоббисты ужесточения контроля за оборотом оружия все еще сильнее. Оно и понятно – в стране идет война, а на базаре можно купить даже гранатомет. Какой уж тут свободный оборот оружия. Так полыхнет повсеместно – только и успевай потом партизанщину гасить.

Но лоббисты «легалайза» не унывают – сейчас не удалось, попробуют протащить потом. Как там пел Высоцкий: ты их в дверь, они в окно.

В общем, из джентльменского набора мамкиных либертарианцев невыполненным остался только пункт о проституции. Один раз – еще при Порошенко – власть уже пыталась, но тогда борцов за легальные бордели зашикали феминистки. Сейчас, на фоне войны, снова можно услышать голоса о том, что, мол, нестабильная ситуация все равно порождает нелегальный секс-трафик, да и беженки в ЕС все чаще попадают в сутенерские сети. И не лучше ли все это дело возглавить, да так, чтобы еще и в бюджет денег получить.

Но на пути легалайза неожиданно встала противоестественная в иных обстоятельствах стихийная коалиция феминисток, борцов против сексэксплуатации и за гендерное равенство и церковников с ревнителями традиционных ценностей. Вся эта разношерстная братия пока что не дает либертарианцам сильно разгуляться на поляне платного секса.

Но либертарианцы из правительства не унывают. Не получилось там – зайдем с другой стороны. Недавно в украинских СМИ вышла программная статья первой вице-премьерки и по совместительству министра экономики Юлии Свириденко. Смысл публикации в том, что едва ли не основным «лекарством» от всех экономических недугов называется «достижение оптимального размера государства».

Иначе говоря, неплохо было бы украинское государство уменьшить в размерах. И начать с налогов и социальных выплат. Размеры и тех и тех предлагается радикально сократить.

«В ХХ веке быстрее всего «росли» государства, которые перераспределяли через бюджет не более 20-25% ВВП. Научно доказан факт: чем ниже фискальный процент ВВП, тем выше экономический рост», – пишет Свириденко.

Формально тут нет ничего плохого, да и лавочники будут только за. Подвох в том, что налоги – это львиная доля доходов государства. Чем меньше налогов будет собирать государство – тем меньше сможет тратить, и не только на социальные выплаты, но и на другие сферы – медицину, образование, а также на армию.

Далее министр утверждает, что:

«…уменьшение размера государства неизбежно генерирует рост».

За счет чего же будут урезаться расходы государства и будет сокращаться его экономический размер?

«Для достижения оптимального размера государства необходимо начать с либеральной налоговой реформы, принять либеральный трудовой кодекс (отдельные его элементы мы уже ввели на военное время), а также провести большую реформу социальных выплат на основе единого цифрового реестра», – пишет Свириденко.

Проще говоря, резать предлагается, прежде всего, социальные выплаты. В следующем году украинцев может ожидать существенное сокращение расходов государства на соцвыплаты, которые и без того мизерны.

Какие именно выплаты будут урезаться? Либеральный экономист из Киевской школы экономики Глеб Вышлинский допускает, что урезание возможно за счет социальных выплат, что приведет к снижению уровня социального обеспечения, в сравнении с тем, к которому привыкли украинцы.

По прогнозам и расчетам сокращение социалки уже в 2023 году должно составить 15% – а даже если допустить, что «под нож» пойдут абсолютно все соцвыплаты (что, конечно, фантастика), то сокращение составит всего 11% – не более. Что же будет дальше? Урежут расходы на армию в воющей стране? В тот момент, когда 15% ВВП покрывают лишь зарплаты военных, а на войну в целом уходит не много – не мало до 30% ВВП.

Юлия Свириденко заявляет:

«Считаю, что, несмотря на войну, уже с 1 января 2023 года мы должны сократить фискальный процент ВВП в Украине с 45% до 30%, а дальше в течение 10 лет уверенно двигаться к его дальнейшему сокращению и достичь 20% в 2032 году».

По ее убеждению, такое сокращение приведет к экономическому росту. Однако не все поддерживают такую ​​инициативу.

Критики уже назвали теорию Свириденко – «африканизацией» Украины. Они указывают на то, что в целом десятка беднейших государств имеет уровень перераспределения ВВП от 10 до 30%. А беднейшая в мире страна (по уровню ВВП на душу населения приблизительно 237 долларов) Бурунди имеет экономические размеры государства приблизительно 30%.

«Не это ли ролевая модель Украины на следующий год?» – задаются вопросом украинские экономисты.