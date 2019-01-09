Мэр Львова беден как церковная мышь – все переписал на жену

09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовоый получил в 2017 году заработную плату в размере 491 тыс. 780 грн, также у него размещено почти 4 тыс. грн в «Приватбанке», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Согласно поданной декларации кандидата на пост главы государства, Садовой с апреля 2014 года проживает в доме площадью 660 кв. м и стоимостью 4 млн 511 тыс. грн во Львове, которым владеет его жена Екатерина Кит-Садовая.

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В собственности супруги Садового два земельных участка во Львове площадью 702 и 301 кв. м, также она арендует еще один участок площадью 43 кв. м.

С февраля 2012 года Кит-Садовая владеет автомобилем Merсedes-Benz 2012 года выпуска стоимостью 667,5 тыс. грн на дату приобретения, и с мая 2017 года автомобилем Skoda 2017 года выпуска стоимостью 968,7 тыс. грн.

Жена мэра Львова является конечным бенефициарным собственником ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» (телеканал «24»), ООО «Захид.нет», юридические адреса которых находятся во Львове, дочернего предприятия «Телевизионная и радиовещательная компания Люкс», ЧАО «Радиокомпания Люкс», ЧП «Висма-Радио-ТВ», ООО «Контакт-Информ», ООО «Радио «Континент», ООО «Телерадиокомпания «Радіо Великих Доріг», ООО «Телерадиокомпания «Белком», зарегистрированные в Киеве, львовского ООО «Королевский Двор» (владеет 49% корпоративных прав, что в денежном эквиваленте составляет 11 тыс. 613 грн).

Сам кандидат в президенты является конечным бенефициаром общественной организации «Институт Просвиты» во Львове и членом благотворительной общественной организации «Институт развития города».

Мэр Львова также с августа 2006 года является владельцем торговой марки «Знак «Самопомич».