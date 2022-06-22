Мелитополь: русское образование побеждает украинский дурман

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Новости Украины

«Мэр Мелитополя на удаленке» Иван Федоров заявил, что 90% учителей Мелитополя отказались сотрудничать с русскими властями. Впрочем, в данном случае он одновременно врет и ошибается.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет представитель новых властей, заместитель начальника Главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

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Ошибается «мэр Мелитополя на удаленке» потому, что ему из Запорожья плохо видно, кто из учителей Мелитополя выходит на работу, а кто нет. А врет потому, что это его работа – врать в интересах украинской военной пропаганды.

А я вам расскажу, как обстоит дело в реальности. Более 60% школьных учителей Мелитополя на работу вышли и готовы трудиться в новых, русских условиях. По русским учебным программам. Отказались выходить на работу коллективы только пяти школ. Из двадцати одной.

Да, минувший учебный год в Запорожской области пока еще завершается по украинским программам. Но выпускники при этом получают дипломы российского образца. Одна из школ Мелитополя уже получила российскую аккредитацию – все выпускники будут получать дипломы через нее и смогут поступать в российские университеты.

Кстати, для этого им пока даже не надо сдавать ЕГЭ. Войдя в положение людей на освобожденных территориях, руководство нашей страны выделило квоту, по которой ребята могут поступить без экзаменов. В 26 российских университетов, из которых большая часть – крымские. Именно в Крым ближе всего будет ездить абитуриентам.

Так что, возвращение освобожденных территорий в русское образовательное поле идет стремительными темпами. И для молодых людей переход к российскому образованию стал максимально быстрым и естественным.

Конечно же, это разрушает украинскую пропаганду. Которая врет, что в России у молодежи нет перспектив и Россия молодежи не интересна. Украинские чиновники пытались обмануть школьников, говоря, что Россия не даст им дипломов. И предлагая продолжать учебу в украинской «дистанционной школе». Но… на платной основе! Некоторые родители даже купились и перечислили свои кровные украинским мошенникам от образования…

Киевский режим старается максимально затруднить молодежи учебу и карьеру в России. Поэтому идут угрозы прежде всего учителям и директорам школ. Тем из них, кто вышел на работу, украинское руководство заблокировало зарплатные карты. Соответственно, те, кто не успел снять честно заработанные средства, их лишились.

Более того, педагоги подвергаются угрозам «с той стороны». Их личные данные и фотографии выкладывают в украинских экстремистских группах в интернете проукраинские коллеги. И угрожают, что Мелитополь вот-вот «освободят» ВСУ.

Интересно, что дату «освобождения» пропагандисты назначали сначала на 10 апреля. Потом – на 1 июня. А теперь назначают на 10 сентября. Совсем как сектанты, всякий раз переносящие дату конца света.

Но несмотря на моральный и экономический террор, готовы работать при русской власти более 60% работников сферы образования.

Работают коллективы школы искусств, работают дошкольные, общеобразовательные, средние специальные и высшие учебные заведения. Мы уже сообщали, что на базе объединения двух педагогических, аграрного и частного классического, в Мелитополе создан Таврический университет. Выпускники которого будут получать русские дипломы престижных московских университетов. Решение об этом уже принято.

Более того, на освобожденные территории возвращаются школьники и студенты, покинувшие их по причине военных действий. На выезде из Запорожья (находящегося пока под контролем вооруженных формирований киевского режима) сейчас стоит около пяти тысяч легковых автомобилей с людьми, желающими вернуться (или попасть) на территории, занятые русскими. Людей тотально проверяют на лояльность к России – досматривают телефоны, проверяя личные сообщения. Украинцы пропускают по 10-15 процентов от желающих выехать. При этом такса за выезд составляет 800 долларов за взрослого и 500 долларов за ребенка. Дать людям возможность попасть на русские территории – не в интересах киевского режима. Потому что разница в жизни на освобожденных территориях и на территории, контролируемой киевским режимом – разительна. Неудивительно поэтому, что люди выбирают Россию!