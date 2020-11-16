Мелкие украинские предприниматели решили перед смертью покричать у стен Рады

16.11.2020, Киев, Игорь Петров

Тысячи предпринимателей вновь собрались под стенами Верховной рады Украины на митинг протеста.

Это уже второй митинг, организованный Всеукраинским движением SaveФоп с целью не допустить перевод ФОПов (индивидуальных предпринимателей) с «упрощеники» на полный бухгалтерский учет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полный бухгалтерский учет будет означать введение кассовых аппаратов и ежедневную передачу предпринимателями в налоговую отчета о движении денежных средств, что серьезно усложнит жизнь предпринимателям – им нужно будет купить и зарегистрировать кассовые аппараты, платить бухгалтеру, а за малейшие ошибки и сбои в передаче отчетов их будут штрафовать.

Предприниматели требуют сохранить упрощенную систему учета и рассмотреть предложенные для этого законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые должны были внести на рассмотрение парламента еще в начале месяца, после первого митинга, прошедшего 3 ноября.

«3 ноября нам цинично в очередной раз пообещали и обманули. Нам обещали, что наши законопроекты №3853-1-2 и 3993 будут внесены в повестку дня. И нас просили: расходитесь, завтра мы все решим. 4 числа нас тупо, цинично и нагло обманули – не внесли в повестку дня наши законопроекты №3853-1-2 и 3993 и не проголосовали то, что сами нам предлагали. Так сложилось, что самые большие нарушители в государстве – власть имущие – загоняют нас в законодательные требования и сами их не выполняют», – заявил глава ОО «Союз защиты предпринимателей» Сергей Доротич.

Они считают неприемлемым инициативу Налогового комитета Верховной Рады отсрочить применение кассовых аппаратов для ФОПов и настаивают на том, что ФОПы вообще не должны использовать кассовые аппараты. Главу налогового комитета Данила Гетманцева предприниматели считают «агентом России», который специально предлагает законодательные инициативы, разрушающие экономику Украины.

«Только агент России может оказывать такое давление на бизнес, на экономику. Все его законодательные инициативы – просто издевательство, желание просто убить на корню всю украинскую экономику. Это на руку только нашему агрессору, который убивает лучших сынов на востоке страны», – нашел протестующий «удачный», по его мнению, аргумент.

«Кабмин загоняет в рабское стойло предпринимателя и просто гражданина. Нас, предпринимателей, загоняют в фискализацию штрафами и проверками, всех остальных – тарифами. Такой Кабмин не заслуживает того, чтобы находиться в кабинетах власти», – сказал Сергей Доротич.

Представитель ФОП-фармацевтов заявила, что предложенные инициативы не помогут бороться с контрафактной фармацевтической продукцией, поскольку 99% фальсификатов медпрепаратов продается крупным бизнесом. Она обвинила главу налогового комитета Данила Гетманцева в демагогии за попытки обосновать введение предложенных им законодательных инициатив.

«На заседании комитета эта сволочь Гетманцев сказал, что мы торгуем смертью. Может, это он торгует смертью? Человек, который организовывал азартные игры. Из-за его черного бизнеса люди вешаются, за людьми бегают киллеры требуя деньги!», – сказала она.

Предприниматели скандировали «Гетьманцева – геть!», «имею право на работу!» и пр. Они держали плакаты с надписями «Ярмарки против карантина», «Бизнес против карантина», «Предприниматели – сила, которую не одолеть», «Власть должна работать на людей», «Сохраним бизнес – сохраним бюджет», «Хотим жить, а не выживать».

В перерывах между выступлениями замерзшие предприниматели пытались согреться, прыгая под песни Святослава Вакарчука.