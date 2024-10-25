Месть румынского оккупационного режима Санду: повальные обыски в домах лидеров оппозиции

Алексей Логофет.  
25.10.2024 18:15
  (Мск) , Кишинев
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Беспредел, Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал


Национальный центр по борьбе с коррупцией РМ провел серию обысков в Кишиневе, Оргееве, Резине, Ниспоренах, а также на территории Гагаузии.

Обыски прошли у заместителя председателя Исполкома Виктора Петрова и замглавы управления внешних связей Юрия Кузнецова, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Национальный центр по борьбе с коррупцией РМ провел серию обысков в Кишиневе, Оргееве, Резине,...

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По мнению фашистских властей Молдовы, причиной фактического провала референдума о евроинтеграции якобы является деятельность политэмигранта Илана Шора и его сетки координаторов, «скупавших голоса» в ходе выборов.

Президент Майя Санду в ходе ночного брифинга с 20 на 21 октября заявила о якобы 300 тысячах голосов, купленных «бандитами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам башкана Гагаузии Евгении Гуцул, на автономию, где 94% населения на референдуме проголосовали против евроинтеграции, и где президент Майя Санду получила чуть более 2% голосов на выборах, осуществляется беспрецедентное давление со стороны правящей Партии действия и солидарности.

«Обыски у жителей автономии происходят практически каждый день, нередко они завершаются задержаниями и следственным изолятором», — отметила глава Гагаузии.

По словам политолога, руководителя медиапроекта «Православная цивилизация» Владимира Букарского, было бы наивно полагать, что агонизирующий прозападный режим Санду не бросится на отчаянный шаг и не станет запугивать неугодных.

«Санду и её приспешникам нужно, чтобы как можно больше граждан Молдовы в тех регионах, которые на еврореферендуме 20 октября сказали решительное “НЕТ”, 3 ноября остались дома. Отсюда давление именно на Гагаузию, которая стала настоящим флагманом сопротивления уродливому марионеточному режиму Санду», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, эти неуклюжие попытки запугивания, напротив, станут стимулом для всех неравнодушных прийти на второй тур выборов и отправить Майю Санду на свалку истории.

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