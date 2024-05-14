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Возможный поворот Европейского парламента (ЕП) вправо в этом году и переизбрание предыдущего президента США Дональда Трампа – лучшая возможность положить конец войне на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе партийного мероприятия, сообщает венгерское издание demokrata.hu.

По его словам, уже более двух лет Венгрия напрямую сталкивается со всеми негативными последствиями войны. Кроме того, в боях гибнут и венгры, живущие в Закарпатье.

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Сийярто подчеркнул, что шансов на прекращение конфликта в короткий период времени, похоже, не так уж и много, что отчасти связано с тем, что большинство европейских политических лидеров страдают «военным психозом», переживают войну как свою собственную, и считают, что Украина защищает Европу и демократию, хотя это не так.

«Украинцам не нужно воевать за Европейский Союз или НАТО, потому что никто не нападал ни на Европейский Союз, ни на какую-либо другую европейскую страну, ни на НАТО», – заявил он.

Глава венгерской дипломатии предупредил, что ответные действия Запада влекут за собой риск эскалации. В частности, поставки оружия лишь продлевают боевые действия во времени и пространстве, при этом, судя по всему, ни одна из сторон не сможет одержать верх над другой.

Петер Сийярто также коснулся рисков мировой войны в связи с недавними предложениями, которые, по его словам, пытаются подтолкнуть НАТО к войне. Он назвал шокирующим тот факт, что некоторые европейские лидеры не уклоняются даже от упоминаний об использовании ядерного оружия.

Венгерский министр иностранных дел подчеркнул: решения проблемы на поле боя не существует, урегулирование может быть достигнуто только посредством дипломатии, но, к сожалению, сегодня нет актора, который мог бы в качестве беспристрастного посредника заставить противоборствующие стороны вести переговоры.

По его мнению, эту ситуацию может изменить возвращение на свой пост бывшего президента США Дональда Трампа.

«Ничто не дает лучшего шанса положить конец войне, чем победа Трампа в США и правый поворот в Европарламенте после выборов 9 июня», — сказал он.

Петер Сийярто также отметил, что СМИ в Венгрии самые свободные в Европе, так как в этой стране нет такого «террора мнений», как в западной половине континента, и писать в Венгрии можно всё.

Он коснулся критики закона о защите детей, подчеркнув, что сегодня в Брюсселе является тяжким преступлением, если кто-то говорит, что семья состоит из отца, матери и детей, и что отец – мужчина, а мать – женщина.

Касаясь сотрудничества с Китаем, Сийярто упомянул о лицемерии, царящем в мировой политике. Он заявил, что в Европе существует чрезвычайно жесткая конкуренция за инвестиции из этой восточноазиатской страны, особенно в области электромобильной промышленности, поскольку десять крупнейших компаний-производителей аккумуляторов – это все восточные компании, которые также обслуживают западные бренды автомобилей.