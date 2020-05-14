Министр времён Януковича выдвинул экзотическую версию «возвращения Крыма»

14.05.2020, Киев, Игорь Петров

Россия не изменит свою политику из-за экономических трудностей, вызванных нынешним кризисом, но рано или поздно ее удастся убедить, что ей же самой выгодно вернуть Донбасс и Крым Украине.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv уверенно заявил украинский политик и дипломат Константин Грищенко, занимавший ряд высоких постов в президентство Виктора Януковича (вице-премьер-министр Украины в 2012—2014 годах, Министр иностранных дел Украины в 2003—2005 и 2010—2012 годах, первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2008—2010 годах), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рассчитывать на то, что Россия, просто потому, что сейчас упали все экономические показатели, в ближайшее время изменит свои подходы к своим основным принципам внешней и внутренней политики, я думаю, нереально. Пока никуда и ниоткуда она двигаться не будет, будет оставаться на нынешних позициях.

Но работать с ней надо исходя из того, что постепенно будет осознание того, что все удержать невозможно, что где-то от чего-то придется отказываться, и придется отказываться там, где это принесет наибольший позитив – с точки зрения долгосрочных интересов России.

Доказывать – как на международных уровнях, так и в двусторонних контактах, что если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины – это откроет возможности для нормальных, добрососедских отношений с Россией.

Я не могу не вспомнить Крым – пока мы не решим вопрос возвращения Крыма Украине, мы не сможем полностью восстановить эти отношения. Но надо двигаться. Невозможно говорить о том, что мы – братские народы, пока не закроется эта тема», – рассуждает Грищенко.

С какой стати Россия «ради дружбы» с абсолютно ненадежной Украиной пожертвует жизненно важным для нее стратегическим Крымским полуостровом – дипломат не пояснил.