Минск – Москве: Не хотим больше газ по смоленской цене – хотим по германской!

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Премьер министр Белоруссии Сергей Румас надеется возобновить переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным,который выздоравливает от коронавируса.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до болезни был запланирован с ним раунд переговоров по всем вопросам двухсторонней повестки. Буду выходить на аппарат правительства и возобновлять переговорный процесс», – сказал Румас.

Главной темой переговоров станет «справедливая», по мнению Минска цена на газ.

«Сегодня у нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов превышает доходность поставок «Газпрома» в страны дальнего зарубежья. Белорусы не хотят льготной цены, белорусы не хотят российской цены, белорусы хотят справедливую цену, которая обеспечивает такую же доходность для «Газпрома», как поставки на другие рынки. В той цене, о которой мы сегодня ведем переговоры, нет никакой интеграционной скидки», – указывает Румас.

Отметим, в конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет пересматривать цену на газ для Белоруссии.

Согласно межправительственному соглашению, формула цены на газ для Белоруссии имеет следующий вид: тариф на газ в ЯНАО (самые низкие тарифы на газ в РФ) + стоимость доставки от Ямала до границы России и Белоруссии. По этой формуле цена должна составлять 152 доллара за тыс кубометров, но в феврале президент Белоруссии Лукашенко выторговал у президента РФ Владимира Путина скидку.

Лукашенко требует снизить для Белоруссии цену до 40 долларов за тыс кубометров, но при этом не хочет менять «братский» контракт на стандартный европейский, с привязкой к ценам на спотовом рынке.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыто заявлял, что говорить о снижении цен Минск может, но после подписания документов об интеграции с Россией. Однако Лукашенко наотрез отказался их подписывать, ссылаясь на примат белорусского суверенитета.