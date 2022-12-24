Минюст обновил списки иноагентов. Либеральная «оппозиция» разгромлена

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Обновленный список иноагентов обнародовал в пятницу Минюст России, включив в него, в том числе, несколько новых персонажей, засветившихся в деструктивной деятельности вокруг темы военной спецоперации на Украине.

О деятельности некоторых из них читателям «ПолитНавигатора» известно из недавних публикаций. Например, сотрудница бежавших на Запад либеральных Интернет-СМИ Анастасия Жвик из Севастополя, ездившая по Крыму на авто с «антивоенной» наклейкой.

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Или «Феминистское Антивоенное Сопротивление» – его «членкини» на днях приняли участие в сходняке западных посольств в Москве. Ниже – некоторые образцы деятельности иноагенток по срыву СВО.

Есть среди новых официальных иноагентов фигуры и менее раскрученные. Например, бывший телеведущий НТВ Глеб Пьяных. В последние годы он скатился на позиции демшизы. А в последние месяцы раздает интервью бандеровцам с прогнозами о неминуемом крахе России.

В целом же можно констатировать – основное кубло западной публичной медиа-агентуры в России разгромлено еще до начала спецоперации – большая часть заукраинских либералов сбежала за границу.

А участившиеся публичные склоки в рядах прозападной оппозиции эксперты трактуют как свидетельство сокращения кормовой базы и избавления спонсоров от использованных марионеток.

Чего стоит только скандал на «Конгрессе свободной России», который беглая либерда устроила в Вильнюсе. Там вечный оппозиционер Гарри Каспаров отказал в праве считаться политэмигрантом саморазоблачившемуся террористу, экс-депутату Госдумы Илье Пономареву. За последнего вступился лишенный адвокатской лицензии блогер-защитник меджлисовских экстремистов Марк Фейгин, вспомнив Каспарову его еврейские корни.

«Сейчас никакой российской либеральной оппозиции не существует в принципе. Потому что она не российская в силу того обстоятельства, что вся она находится где-то в другом месте – Латвия, Верхний Ларс, Израиль. Это все не имеет никакого отношения к Российской Федерации в принципе. То, что произошло с 24-го февраля, окончательно расставило на свои места. Это копошение бегунов в принципе не может восприниматься как политическая деятельность», – отмечает обозреватель Армен Гаспарян.

Подрывную деятельность против СВО сейчас также пытаются замаскировать, традиционно задействовав организации вроде «Совета матерей и жен» – например, для попыток срыва частичной мобилизации.

Что это за контора – рассказывает телеведущая Марина Ким.

«Работали по «оппозиционной», мошеннической классике: свой Телеграм-канал, обращения в СК и Минобороны, в которых барышни от имени матерей и жён мобилизованных просили вернуть их сыновей и мужей домой, а вместо них отправить в зону СВО сотрудников Росгвардии и МВД. Как будто у сотрудников Росгвардии и МВД нет жён и матерей! Возглавляющие организацию женщины никакого отношения к теме СВО вообще не имеют. У одной из них сын служил ещё в 2015-2016 годах, у второй — на ПМЖ в Нидерландах. Курирует же эту контору некто Михаил Пранович, организатор протестов в Минске в 2020 году. Странный такой «совет» получается. Под руководством куратора, живущего в Польше, немолодые женщины, никак не связанные с темой СВО, призывают саботировать приказы Минобороны, а заодно якобы «помогают» нашим ребятам», – описывает Ким.

Безусловная польза от СВО, по словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, хотя бы в том, что она помогла окончательно сбросить все маски и обнажить лицо российских либералов:

«Никакая либеральная позиция сейчас в России не имеет никакого веса, никакой силы. Люди опозорились конкретно, бежав от мобилизации, от СВО, сбежав вообще за границу, чем проявили свои связи. Раньше, когда мы говорили, что они финансируются из-за границы, что они все – иностранные агенты и так далее, они называли все это «путинской пропагандой», уверяли, что это все вранье, ниоткуда они не финансируются, что они «просто говорят правду про власть, государство» и так далее. Сейчас все эти связи стали очевидны, что это просто конкретная «пятая колонна». Но теперь от нее нет никакой опасности. Они сидят где-то за границей, это все смешно. Это точно так же, как в фильме про «Неуловимых мстителей», когда была советская власть, в стране строилась новая жизнь, но сидели за границей какие-то люди, которые делили какие-то короны, кто больший претендент. Вот и эти сидят, и занимаются тем, что «вызывают духов», у которых спрашивают: «долго ли продержатся у власти большевики?». Все это смешно», – говорит депутат.