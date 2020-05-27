27.05.2020, Москва, Елена Острякова

Депутаты прозападных партий в кишиневском муниципальном совете выступили против того, что по городу курсирует «Троллейбус Победы» с фотографиями периода Ясско-Кишиневской операции, а в салоне троллейбуса на экране демонстрируется военная хроника.

Об этом сообщает сайт «Блокнот. Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, комментируя эту вульгарную инициативу, скажу, что мой предок, погибший в 1944 году под Краковом, не на такое поминовение надеялся, не такой памяти заслужил», – написал в соцсетях муниципальный советник от партии «Действие и солидарность» (PAS) Александр Трубка.

В связи с этим фракция PAS (входит в блок ACUM) вышла с инициативой запретить любую рекламу на городском общественном транспорте.

«Этим проектом вы себя признаете фашистами, «уважаемые» либералы. Не надо разделять общество. После 12 лет как вы засрали город, заниматься этим должно быть стыдно», – заявил на заседании мунсовета депутат Александр Одинцов.

Против выступили советники-социалисты и коммунисты, а также члены партии «Шор». Советники от блока ACUM демонстративно покинули зал заседаний во время обсуждения инициативы, но вернулись через некоторое время, чтобы проголосовать за перенос рассмотрения этого вопроса на следующую сессию мунсовета. Дата еще не определена.

«Наверное стоит напомнить о том, как 10 лет назад поздравления ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы разместили на мусорных урнах. Может это подобающе, по-европейски? Или напомнить, как при жизни вдовы Героя Советского Союза Алексея Ильича Бельского улицу его имени переименовали в Куза Водэ, начав воевать с историей на глазах тех, кто её вершил?

По-вашему, подобающе ставить в центре города незаконные памятники в честь оккупаций, даже не озаботившись тем, что эти камни уже стояли на главной площади страны и были высечены руками советских рабочих», – написал в телеграм-канале руководитель молдавского Национального комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Троллейбус Победы» первый офлайн-проект радио Sputnik Молдова. Планируется, что он будет курсировать по Кишиневу до 24 августа – Дня освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских захватчиков. Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета “Победа”, а также мэрии Кишинева.

Наиболее рейтинговый лидер заевропейцев Майя Санду демонстративно праздновала 9 мая день Европы, возмущалась реставрацией мемориала «Вечность» в центре Кишинева и не считает союзника Гитлера Иона Антонеску, правившего румынией, преступником.