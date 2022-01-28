Москва предложила США обнулить «безобразный и мелочный ход Обамы»

Россия предлагает США обнулить дипломатические отношения и начать все с чистого листа.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров напомнил, что США фактически отобрали российские консульства в ряде американских городов на закате президентского срока Барака Обамы, после чего между странами произошел целый виток дипломатических ограничений.

«Сейчас у нас есть канал, об этом мы говорили с Блинкеном в Женеве, завершая нашу беседу по евробезопасности, что нужно как-то нормализовать эту ситуацию. Мы предлагаем обнулить все, что было. Вот, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить все, что началось с этого и что за этим последовало. Посмотрим, в ближайшие пару недель должна быть очередная встреча, но сейчас идет со стороны американцев торг», – заявил Лавров.