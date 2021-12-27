«Можно развязать ядерную войну»: Матвиенко высказалась о ситуации на Донбассе

Новости Украины

Украина готовила сценарий силового захвата Донбасса.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня складывается впечатление, что был заготовлен военный сценарий – третья попытка силой уничтожить людей и вернуть себе территории. Я так думаю, потому что сценарии не меняются. Давайте вспомним Грузию. Саакашвили без одобрения свыше не мог так безрассудно начать военные действия против Южной Осетии и Абхазии. И при этом, когда он начал боевые действия, все информационное поле было заточено на то, что Россия напала на Грузию. Хотя очевидно было, что Грузия напала. Возможно готовился сценарий нападения Украины на Луганск и Донецк, и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину и, тем самым, обвинить Россию в агрессии. Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет», – сказала Матвиенко.

В доказательство своих слов она сослалась на данные соцопроса, согласно которому 80% россиян считают жителей Украины братским народом.

«Россия последовательно, настойчиво призывает все европейские государства, США: ну повлияйте, наконец, на руководство Украины, чтобы они выполнили Минские соглашения. Вместо этого они ровно наоборот принимают законы, дискриминирующие граждан Луганска и Донецка, русских и русскоязычных граждан на Украине. Они не внесли изменения в Конституцию и так далее. Мы открыто и публично об этом говорим. Реакции адекватной нет. Призывы выполнять Минские соглашения чаще адресуют России. Россия не нуждается участником Минских соглашений. Мы своей миссией видели только убедить Луганск и Донецк выполнять Минские соглашения. И они готовы», – сказала Матвиенко.

По ее словам, взрывы, теракты, убийства лидеров Донбасса спецслужбами Украины породили уже «пропасть недоверия к действующим властям».

«Вы видите, что происходит в Украине. Есть комплекс Минских соглашений, в рамках которого прописаны пошагово четкие политические и дипломатические шаги по урегулированию внутриукраинского конфликта – противостояния Луганска и Донецка с действующими властями. До сих пор сложно объяснить, почему ни предыдущий президент, ни нынешний так и не посчитали нужным сесть за стол переговоров с собственными людьми, как они считают, гражданами Украины, и искать решение. Кем только не называли жителей Луганска и Донецка: и экстремистами, и террористами. Там живут мирные люди, которые хотят мирной жизни. Вместо дипломатического и политического пути они попытались завоевать этих людей военными действиями. В результате обстрелов, в том числе, тяжелым вооружением и авиацией, погибло большое число мирных жителей», – сказала Матвиенко.

По ее мнению, грубая информационная атака на Россию является частью большого военного плана Запада.

«Я думаю, очень нужен кому-то этот конфликт как часть антироссийского проекта. Кому, мы понимаем. Здесь для них все методы хороши. Идут активные поставки на Украину оружия, в том числе, летального. Идет активное военное освоение территории и увеличении бюджетов США и НАТО на противостояние России», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в свое время президент Франции дал объективную оценку конфликта в Грузии и «закрыл информационное поле».

«Сейчас пока нет пока политического лидера, который бы мог объективно высказаться и дать справедливую оценку. Более того, мы видим, что идет профессиональная деградация европейского истеблишмента. Я не хочу называть фамилии и страны, но очевидно, что на ключевые министерские посты назначают людей, никогда не занимавшихся внешней и оборонной политикой, людей, которые не понимают ответственность за те слова, которые они произносят. Вплоть до того, что можно развязать ядерную войну. Эта деградация профессионализма и безответственность очень серьезно настораживает. Переговорщики другие, чем это было раньше», – сказала Матвиенко.

Она заверила, что Россия готова адекватно ответить на любые угрозы Запада на Украине.

«Я могу вас твердо заверить, что в России на все случаи развития ситуации есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, у граждан не должно быть сомнений. Мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории – там, где мы считаем нужным для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются. Президент России ведет активный диалог с главами государств, убеждая их в необходимости заставить киевские власти выполнять Минские соглашения. На словах они все согласны, что военного решения внутриукраинского конфликта нет, но мало что делают. Мы будем продолжать отстаивать свою правоту. Куда дальше идти: там абсолютная деградация в экономике и социальной жизни. Объявлена военная мобилизация женщин. Даже беременные обязаны пойти в военкомат. Я не знаю ни одной страны, где бы такое делалось. Как это назвать, кроме как военной истерией? Из каждого утюга: Россия агрессор, готовимся к войне. Это все разыгранный сценарий. А чем объяснять людям все, что происходит», – подытожила Матвиенко.