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Герт Вилдерс, голландский крайне правый лидер, получивший наибольшее количество мест на выборах в Нидерландах тремя месяцами ранее, но не сумевший сформировать новое коалиционное правительство, заявил, что Голландия является «идиотами Европы» – из-за того, что приняла слишком много украинских беженцев – за последние два года их число достигло 100 тысяч человек.

В своем сообщении в социальной сети Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в страну не из-за войны, а из-за различных социальных льгот и возможностей трудоустройства.

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«Мы снова глупы в Европе», – написал он.

Вилдерс выступает против продолжения военной помощи Украине, утверждая, что Нидерланды должны вооружиться для самообороны. Эта позиция выделяется как ключевой вопрос, который отличает крайне правую Партию свободы (PVV) от других потенциальных партнеров по коалиции.

Уходящий с поста премьер-министр Марк Рютте в своем заявлении подчеркнул, что голландская поддержка Украины гарантирована в долгосрочной перспективе, и заявил, что Вилдерс не найдет партнеров по коалиции, которые поддержали бы его цель сократить эту поддержку.