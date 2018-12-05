Мы потеряем больше, чем Россия, запомните! – киевский аналитик

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

От разрыва договора о дружбе с Россией Украина экономически потеряет гораздо больше, чем РФ.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, экономически Украина зависит от РФ, которая в условиях отсутствия договора перестанет пропускать украинские товары и закроет свой рынок, как поступила в свое время с Грузией.

«Экспорт Украины в Россию в этом году упал почти на 15%… Мы потеряем больше, чем Россия, запомните. Потому что для России мы очень маленький партнер. Что есть, то есть, они потеряли и больше. В 2,4 раза мы теперь потеряли экспорт в Россию”, – сказал экономист.

Он также напомнил, что Большой договор корреспондируется с рядом других договоров и прогнозировал ответные действия России.

“Она берет сейчас эти договоры: «Так договора нет – вылетайте». Классика – мы загрузили трансформаторы и везем в Россию, но они в соответствии со стандартами, и там прописан договор о дружбе, останавливают и говорят: «Извините, согласно этого стандарта, без этой бумажки нельзя” Грузия в свое время сделала такую дурость, а теперь хочет вернуться на рынок России – не получается», – заявил Охрименко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины Порошенко повторно расторгает уже расторгнутый им договор о дружбе с Россией