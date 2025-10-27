На этой территории больше никогда не будет «социального государства» – украинский политолог

После окончания войны украинцев не ждет повышение социальных стандартов из-за колоссальных проблем в экономике.

Об этом в эфире своего блога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина направляет все средства сегодня либо на войну, либо на силовые структуры, то есть на удержание режима при власти. Что касается именно социальных стандартов или же социально незащищённых граждан, это государство сегодня не особо интересует. Тем более, давайте говорить откровенно, завершение войны поднимет несколько важных вопросов», – говорит эксперт.

Он обращает внимание, что страна столкнется с проблемой огромного госдолга Западу, который поддерживает Киев «не из-за большой любви к Украине».

«Второй момент – восстановление экономики, что потребует огромных ресурсов. И не факт, что уже завтра придут к нам инвесторы. Это большое заблуждение, что инвесторы уже завтра будут готовы прийти, выстроиться в очередь, чтобы начинать вкладывать в украинскую экономику.

Третье – необходимость выплачивать деньги погибшим – вдовам, сиротам и так далее. Это тоже будет требовать огромных ресурсов. Поэтому говорить о том, что будет серьёзное повышение заработных плат для государственных служащих, учителей, врачей и так далее, не приходится», – предупредил Бондаренко.