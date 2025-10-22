На Украине признали: против российских КАБов эффективно лишь уничтожение аэродромов

Корректируемые авиабомбы, применяемые ВС РФ, стали настоящим кошмаром для Украины. И пока эффективно им противодействовать ВСУ не в состоянии.

Такой вывод следует из заявления в эфире медиаплатформы «Мы – Украина» управляющего партнера группы украинских компаний DronUA Валерия Яковенко, у которого поинтересовались, что может противопоставить Киев новым российским бомбам, дальность которых увеличивалась до 200 километров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данном вопросе нужно ориентироваться на типы носителей, которые фактически бомбы запускают. И универсальные модули планирования и коррекции сейчас предусматриваются для массового использования, чтобы увеличивать радиус действия вражеской авиации. Единственным противодействием в этом есть уничтожение носителей и более системная работа против вражеских аэродромов и фактически увеличение количества ракетного вооружения, способного сбивать на таких расстояниях вражеские цели», – сказал Яковенко.

Он признал, что российские КАБы весьма опасны.

«Крайне опасны с точки зрения разрушительной силы, которую они в себе несут. Есть вопросы по точности, но когда есть перелет такого вооружение, – это страшная вещь», – признает Яковенко.

