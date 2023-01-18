На Украине радуются: «Наступательное немецкое оружие снова будет бить по России»

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Назначение новым министром обороны Германии Бориса Писториуса может означать, что Берлин в скором времени начнёт крупные поставки оружия на Украину.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошла в отставку бывшая министр обороны Германии госпожа Ламбрехт, которая не отличалась особой симпатией к украинцам. Желания делать политические шаги и выходить с инициативой у неё не было. Сейчас будет новый министр обороны, я его знаю лично, господин Писториус. Интересный, классный человек. Считаю, это большой шаг вперёд. Это назначение для Шольца означает, что он также готов идти вперёд, поднимать ставки. Разумеется, он это будет делать после консультации с союзниками, особенно с Байденом», – сказал Климкин.

«Я считаю, что решение относительно «Леопардов» будет принято. Точно сложно назвать временные рамки. Наступательное немецкое оружие снова будет применено против России. Это у кого-то ещё сидит там, в подкорке. Как и нежелание идти на эскалацию, желание оставить какие-то манёвры для переговоров. Все эти переживания существуют в Берлине, но прогресс однозначно есть. Для нас очень важно получить военную помощь именно сейчас для организации контрнаступлений. Мы ж понимаем, что Путин не отступится от своих целей, он будет пытаться, чтобы российский ВПК работал в три смены. И для нас помощь от наших партнёров абсолютно критична», – резюмировал экс-министр.