«Наряжаюсь девушкой, чтобы ублажить командира» – в плен попался «гей-герой» ВСУ

13.07.2022  20:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Воюющие на стороне украинских националистических формирований западные наёмники очень ценят нетрадиционно ориентированных бойцов ВСУ своего же пола, с которыми можно прекрасно провести время.

Об этом рассказал взятый в плен под Харьковом солдат с, мягко говоря, неуставной причёской, оказавшийся представителем гомосексуалистов в рядах украинских вооружённых сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие на стороне украинских националистических формирований западные наёмники очень ценят нетрадиционно ориентированных бойцов ВСУ...

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Пленный представился стрелком 130 батальона теробороны ВСУ Федоренко Романом Васильевичем 1987 года рождения.

«Наше государство поддерживает интересы и взгляды зарубежных стран, в которых, в настоящее время, распространяются и являются нормальными однополые браки, в нашем подразделении так же поддерживают (такую инициативу – ред.). Так, в составе 130 батальона территориальной обороны Украины были иностранные наемники из Канады и Польши, которые распространяли однополые интересы и совершали половые акты с нашими военными.

Лично я являюсь одним из представителей ЛГБТ-сообщества. Мне нравится переодеваться в девушку и находиться в компании мужчин, которые поддерживают мои интересы. Данные интересы поддерживает командир наш», – рассказал Федоренко.

Есть мнение, что к такому состоянию вещей именно на Харьковском направлении привёл экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который превратил украинскую полицию в подчинённую себе ОПГ.

«Это побочный результат деятельности Авакова и его упырей, которые создали дикий замес из уголовщины, МВД и армии», – уверен знакомый с харьковской темой российский политолог Семён Уралов.

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