«Настоящий крымчанин» Павло Казарин. Журналистика, которая не тонет

24.05.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

На телеканале «Пятый», принадлежащем Порошенко, выходит ток-шоу «Гончаренко рулит». Вести его поручено одному из самых мерзостных и беспринципных деятелей в послемайданном политическом паноптикуме – Лёшику Гончаренко. Отхватившая по щам в Крымскую весну и шарившая по обгоревшим телам в одесском Доме профсоюзов бледная спирохета Лёлик-скотобаза сажает на переднее пассажирское кресло автомобиля приглашённых украинских «селебритиз» и возит их там и сям, с умным видом задавая гостям идиотские вопросы, выслушивая не менее дурацкие ответы.

В общем, «Параша-ТВ» во всей своей убогой красе.

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20 мая говорливый «бомбила» Гончаренко возил по Киеву Павла Казарина, сына «великого пушкиниста и ректора киевского ТНУ» Владимира Казарина. Во время поездки Лёлик вяло выпытывал у Казарина-сына подробности получения им российского гражданства, думы о самоидентичности и причины, по которым журналист Казарин покинул Мордор, предпочтя ему лоснящийся от майданной копоти эльфийский град «европейской Украины».

В принципе, Лёлик мог бы и не катать Казарина-сына по Киеву, задавая непростые вопросы, а прочитать готовые ответы на них в интернете, регулярно пересказываемые Павликом всем желающим знать подробности. Судя по всему, Скотобаза заранее знал все ответы, поскольку не проявлял живого интереса к беседе, отделываясь невнятным мычанием.

Надо полагать, скандал, вспыхнувший в июне 2020 года в результате опубликованного Шарием компромата о российском гражданстве Казарина-сына и подогретый занесением Казарина-папы в коррупционный список НАБУ, до сих пор дымит и тлеет, отчего кому-то понадобилось, чтобы Павлик дал объяснения на все волнующие «свидомых» вопросы по телевизору.

Многие поклонники «борца с российской агрессией» объявили фейком российское гражданство своего героя, пока Павлик не признался: у него действительно был российский паспорт.

Если вкратце, то казаринские объяснялки выглядят следующим образом.

Всю свою сознательную жизнь мохнорылый Паша идентифицировал себя жителем Крыма. Не русским, не украинцем, а просто крымчанином. И после «российской оккупации» полуострова главной его задачей было – остаться в Крыму, где всё, до последнего камешка и травинки было мило его сердцу. На тот момент ещё не был арестован Сенцов, не началась война в Донбассе, не был сбит малайзийский «боинг», отчего наивный сын пушкиниста Казарина решил, что он может примириться с мыслью о жизни в российском Крыму.

Но затем, когда «российская агрессия» перешла всякие границы приличия, Павлик, перекрутив ситуацию в голове, решил, что российское гражданство и документы для него равноценны получению аусвайса жителями оккупированных фашистами территорий. Ведь в противном случае им грозили репрессии.

Судя по тому, как Казарин-младший напирал на это обстоятельство и как истово кивал бестолковкой в ответ Скотобаза, это заявления должно было стать манифестом, объясняющим всё.

Кстати, в казаринских рассуждениях прозвучали отчётливые нотки синдрома коллаборациониста, которому в глубине поганой души стыдно за содеянное. Ему неудобно быть перебежчиком-одиночкой. И поэтому, когда речь заходит о российском паспорте, Павлик берётся утверждать, что он такой не один, это вместе с ним другие крымчане были вынуждены принять «оккупационное гражданство» под давлением непреодолимой силы.

Оправдание в стиле Василия Алибабаевича: «Все побежали, и я побежал».

Далее, сообщает Павлик, у него открылись глаза, и в октябре 2014 года он решил уехать на Украину, «потому что там Европа, свобода и простор для творческой личности».

Российский паспорт, по словам героя ток-шоу, остался в Крыму, а сам он в 2020 году записался на приём в российское посольство, где оставил заявление о выходе из гражданства за № 700127131. И теперь (с января 2021 года по данным украинских СМИ), правдивый и принципиальный журналист Казарин наконец-то очистился от «тёмного российского прошлого», что даёт ему право смело смотреть в глаза «истинным патриотам Украины».

И всё бы ничего, но только объяснялки о «вынужденном гражданстве» Павла Казарина не выдерживают проверки на вшивость.

Как уроженец Крыма, паренёк имел полное право на получение российского гражданства в 2014 году. И он его получил, причём в числе первых, обогнав большинство крымчан, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией, который Казарин-младший теперь в микрофон и на камеру клеймит непотребными словами.

Судя по опубликованной информации, российский паспорт на имя Павла Казарина был оформлен 27 марта 2014 года, то есть, всего через девять дней после начала процедуры выдачи документов. Для справки: большинство крымчан начали получать паспорта ближе к маю 2014 года, и этот процесс поначалу был связан с массой неудобств, путаницы и проволочек. Но это как раз объяснимо: в опыте современной России такое было впервые – экстренная выдача документов более чем миллиону новых граждан. В связи с тем, что Казарин-младший оказался в числе привилегированных лиц, возникает несколько вопросов: то ли Павлик одним первых получил российский паспорт за некие заслуги в Крымскую весну, то ли он начал процесс оформления российских документов заранее, когда два года до 2014-го работал журналистом в Москве и лелеял планы развивать столичную карьеру.

Ладно, это было до ареста Сенцова. Допустим, доверчивого проукраинского Пашу охмурили пророссийские активисты, насильно всучив ему краснокожую паспортину одним из первых на полуострове. Но вот уже оформление российского загранпаспорта в Москве летом 2014 года не лезет ни в какие ворота. И тут не получится отмазаться арестом Сенцова, сбитым «боингом» и прочими событиями, поскольку Павлуша всё грамотно рассчитал, не став оформлять российский загранпаспорт в Крыму, с которым ему ничего, кроме проблем, не светило.

Ну, то есть, «патриот Украины» Павло Казарин совершенно осознанно оформлял российские документы, всерьёз планируя свою жизнь в столице «державы оккупанта».

Причина, по которой рухнули надежды на столичный карьерный взлёт Казарина-младшего, стал эпический провал его папеньки, метившего в ректоры Крымского федерального университета.

А папенька не стал ректором только потому, что давно не был пушкинистом и учёным, а только политической подстилкой и перевёртышем, чутко державшей нос по ветру.

Свою провальную карьерную попытку Казарин-папа сублимировал в публичную антироссийскую истерию с последующим отъездом в Киев с группой университетских коллаборационистов, где его обласкали и сделали зиц-председателем «Таврического национального университета».

С папой по имени никто и звать никак штурмовать московский олимп Павлик не решился, резко сменив масть и отправившись в Киев лить грязь на земляков, Крым и Россию из помойки украинского бюро «Радио Свобода», телеканалах ICTV, «24» и UA:Первый.

Кстати, сотрудничать с РС Казарин-сын начал ещё в Москве, где будущий светоч украинской журналистики обслуживал грантоедские либероидные издания «Slon», «Новая газета» и Московский центр Карнеги.

То есть, с принципиальностью и журналистской этикой у мальчишечки всегда и всё было в ажуре, так что в октябре 2014 года перерождения не произошло – Павлик просто переехал делать ту же работу, только в бандеровское село.

Свои тридцать серебряников двуликий Казарин-сын на Украине урвал, став лауреатом премий «Высокие стандарты украинской журналистики» и имени Гонгадзе. А теперь его катает на бибике и интервьюирует давно продавшийся Порошенко висельник Лёлик-спирохета. Удар об дно выгребной ямы состоялся.

Объяснимо и то, почему до 2020 года Павло Казарин, достойный сын своего папаши, не думал выходить из российского гражданства. По сообщениям прессы, сынок выписался из симферопольской квартиры только в октябре 2018 года. Мосты сожжены, а дальше гражданство и документы не имели значения – в случае чего, всем этим можно было спокойно и даже демонстративно пожертвовать.

Надо сказать, что беспринципность и продажность Павлика Казарина не даёт покоя кое-кому и на Украине. Например, нардепу Максу Бужанскому.

«Когда человек, рысью побежавший в начало очереди за российскими паспортами — двумя!!! — смеет учить кого-то патриотизму, смеет кого-то клеймить пророссийским, вообще что-то смеет, то это значит, что он неисправимо наглый идиот», – кипятится в бложике «слуга народа».

Правда, критика эта для Казарина-младшего – что слону дробина. Никакими последствиями писанье кипятком «слугами народа» ему не грозит. Украиной управляют точно такие же мимикрии и продажные твари, что и «украинский журналист с высокими стандартами», предоставляя ему работу в бандеровский боевых листках, ну а тупая масса «свидомых», глядя на это дело, шлёт своему кумиру слова поддержки и одобрения. Так что Паша не утонет, если только власть на Украине не сменится радикальным образом.