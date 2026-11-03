Наступивший на Украине сезон «мряки» облегчает удары по бандеровцам
Наступившая на Украине пора осенних туманов и дождей (т.н. «мряка») резко снизила эффективность украинской ПВО.
Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Облачность и периодические дожди — приводят к снижению эффективности средств обнаружения, особенно сенсоров, предназначенных для выявления и помощи в уничтожении таких вражеских систем.
Как следствие, достаточно распространенные и эффективные беспилотники-перехватчики могут работать значительно хуже.
Если при обычных перехватах процент сбитых целей составляет около 90–95% и выше, то последние перехваты в таких условиях показывают эффективность примерно 65–70%. Противник это понимает и пытается использовать», — заявил укро-эксперт.
Долинце жалуется, что из-за дефицита ракет «Пэтриот» на перехват нужно поднимать переданные НАТОвские самолёты, которые быстро истощают свой ресурс:
«Речь идет преимущественно о пилотируемой истребительной авиации — Mirage, F-16, МиГ-29 и других самолетах.Для таких перехватов необходимо поднимать самолет в воздух, направлять его к одной группе целей, уничтожать ее, а затем лететь ко второй. Таким образом, самолет нарабатывает дополнительные часы, а его летный ресурс быстрее исчерпывается.Примерно через 100–120 часов, в зависимости от типа самолета и предыдущего налета, его необходимо отправлять на сервисное, техническое и регламентное обслуживание. На сегодняшний день Украина не имеет возможности проводить такие работы в необходимом объеме на своей территории.
Поэтому самолеты приходится отправлять на европейские авиабазы, где ремонт и обслуживание занимают значительное время. Ранее уже сообщалось, что некоторые машины могут месяцами находиться на таких базах. Это означает, что они становятся недоступными для Украины и не могут использоваться для защиты собственного воздушного пространства».
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