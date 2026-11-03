Наступивший на Украине сезон «мряки» облегчает удары по бандеровцам

Анатолий Лапин.  
03.11.2026 12:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 961
 
Дзен


Наступившая на Украине пора осенних туманов и дождей (т.н. «мряка») резко снизила эффективность украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Облачность и периодические дожди — приводят к снижению эффективности средств обнаружения, особенно сенсоров, предназначенных для выявления и помощи в уничтожении таких вражеских систем.

Как следствие, достаточно распространенные и эффективные беспилотники-перехватчики могут работать значительно хуже.

Если при обычных перехватах процент сбитых целей составляет около 90–95% и выше, то последние перехваты в таких условиях показывают эффективность примерно 65–70%. Противник это понимает и пытается использовать», — заявил укро-эксперт.

Долинце жалуется, что из-за дефицита ракет «Пэтриот» на перехват нужно поднимать переданные НАТОвские самолёты, которые быстро истощают свой ресурс:

«Речь идет преимущественно о пилотируемой истребительной авиации — Mirage, F-16, МиГ-29 и других самолетах.Для таких перехватов необходимо поднимать самолет в воздух, направлять его к одной группе целей, уничтожать ее, а затем лететь ко второй. Таким образом, самолет нарабатывает дополнительные часы, а его летный ресурс быстрее исчерпывается.Примерно через 100–120 часов, в зависимости от типа самолета и предыдущего налета, его необходимо отправлять на сервисное, техническое и регламентное обслуживание. На сегодняшний день Украина не имеет возможности проводить такие работы в необходимом объеме на своей территории.

Поэтому самолеты приходится отправлять на европейские авиабазы, где ремонт и обслуживание занимают значительное время. Ранее уже сообщалось, что некоторые машины могут месяцами находиться на таких базах. Это означает, что они становятся недоступными для Украины и не могут использоваться для защиты собственного воздушного пространства».

Читайте также: Новейшие перехватчики русских ракет уже технически отстали и бесполезны – укро-эксперт

English version :: Читать на английском Наступивший на Украине сезон «мряки» облегчает удары по бандеровцам

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора