Наступившая на Украине пора осенних туманов и дождей (т.н. «мряка») резко снизила эффективность украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Облачность и периодические дожди — приводят к снижению эффективности средств обнаружения, особенно сенсоров, предназначенных для выявления и помощи в уничтожении таких вражеских систем.

Как следствие, достаточно распространенные и эффективные беспилотники-перехватчики могут работать значительно хуже.

Если при обычных перехватах процент сбитых целей составляет около 90–95% и выше, то последние перехваты в таких условиях показывают эффективность примерно 65–70%. Противник это понимает и пытается использовать», — заявил укро-эксперт.