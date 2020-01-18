НАТО начинает операцию по подавлению протестов сербов в Черногории

18.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Черногория неизбежно столкнётся со сменой власти, если нынешний правящий режим не отмени принятый в конце декабря закон, позволяющий конфискацию святынь Сербской Православной Церкви.

С таким предупреждением выступил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это народное правительство, оно сделает так. Если оно этого не сделает, я скажу: долой его. Потому что это не народная власть», – заявил Амфилохий в Тивате.

В Черногории не прекращаются акции протеста. Во многих городах страны были проведены молебны и литии, объединившие верующих и священство Сербской Православной Церкви, против которой направлен данный закон.

В частности, на массовые шествия вышли верующие и священники в Подгорице, Беране, Белополе, Никшиче, в Жабляке, Мойковаце, Герцег-Нови, Баре, Плаве, Спузе.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович увидел в молебнах и крестных ходах «многочисленные элементы гибридной войны».

«Черногория знает об этих гибридных угрозах и как член НАТО обязана противостоять им», – сказал Дарманович на встрече с послами стран Европейского союза и стран НАТО в Подгорице.

НАТО оперативно откликнулась на призыв своего нового маленького члена.

Как сообщает черногорская газета «Победа», маршал Стюарт Пич заявил, что принято решение об отправке в Черногорию команды по борьбе с гибридными угрозами.

На заседании Военного комитета НАТО, завершившемся накануне в Брюсселе, маршал заявил, что для противодействия российским действиям была привлечена первая контр-гибридная команда НАТО.

«Первая контргибридная команда НАТО по поддержке размещена в союзной нам Черногории», – заявил Пич.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.