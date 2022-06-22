Не думайте о харьковчанах плохо…

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Новости Украины

Харьков очень большой. От Алексеевки до района Горизонт больше 30 километров. Очень много частного сектора, и очень большие площади занимает промзона – около 15%. В свое время Харьков славился на весь СССР своим промышленным потенциалом.

Но сейчас, в порядке всеобщей Игилизации Украины, там, в основном, прячется тероборона и ВСУшники. Там же они прячут свою технику. Оттуда периодически и стреляют из тяжелого. Естественно, туда и прилетает в ответ.

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Конечно же, каждая смерть, это трагедия и чье-то горе, но на фоне интенсивности обстрелов, погибших достаточно мало, армия РФ пришла не убивать, и всячески старается избегать потерь среди мирного населения.

С начала СВО, в основном, в Харькове пострадала Северная Салтовка, и поскольку, повторюсь, город очень большой и разнообразный, то и войну эту Харьковчане видят по разному…

Вообще, дискуссии жителей Северной Салтовки и Новых Домов периодически напоминают дискуссии остроконечников и тупоконечников. Харьков в руинах – говорят салтовчане. У нас всё цело – говорят новодомовцы. Хотя и те, и другие прекрасно осведомлены о реальном положении дел, и в душе – глубоко где-то – и те, и другие понимают, что и как. И где.

Но салтовчане всё равно спорят с новодомовцами. А всё просто – Салтовчане ближе к войне.

Ну, это по местному. А есть еще те, которые «знают всё!»

Примерно такие телефонные диалоги пересказывают харьковчане:

– Люба, ты не представляешь, что в городе! Весь город в руинах! – Не весь, – Тебе откуда знать?! – Вика, я неделю назад оттуда вернулась. – И ты не понимаешь, что там война? – А ты в Польше понимаешь? – Вика, твоя война до меня не дошла. У меня дом стоит, и Новые Дома – Боже, храни их – стоят целые. – Но Салтовка – это же тоже Харьков!!! Как ты можешь так узко мыслить?!!! – А Донбасс – это Украина?

Далее, как правило, диалог заходит в тупик, либо переходит в ругань…

Но есть реальность, и она такова – не весь Харьков в руинах! Пара районов и некоторые части необитаемой промзоны – это не весь Харьков! Просто, многие уехавшие еще 3 месяца тому назад, по ощущениям, знают о происходящем в городе лучше тех, кто там остался и каждый день видит все своими глазами. Но такие – есть везде, не только в Харькове.

И еще. Война меняет масштабирование. 8 лет Донбасс был далеко, и люди спокойно смотрели кино и сидели в интернете, и никто не заморачивался и не страдал. У всех все было хорошо, и тут такое…

Кто-то пытается говорить о едЫной краине, но при этом, даже в одном большом городе есть разные люди, с разной «освИдомленностью», и соответственно, разным настроем. Однако, почти все Харьковчане едины в одном – они хотят мира. Те, которые хотят воевать, отстаивать до последнего – это не Харьковчане, самозванцы они. Не думайте о Харьковчанах плохо…