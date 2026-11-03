«Не спасло гитлеровцев, не поможет и нам» – укро-эксперт о переходе Зе-шайки к круговой обороне
Суета Зе-шайки вокруг строительства переправ и окопов вокруг украинских городов, в том числе столицы, очень напоминает очередной «коррупционный аттракцион или пиар-мероприятие».
Об этом в эфире «Liberty UA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Планируют в Киеве строить переправы, один миллиард грн на это будут выделять. Строить окопы, в том числе, вокруг Киева. Как это нас спасёт?» – спросила ведущая.
«Знаете, на фоне заявлений о том, что «мы там отвоевали больше»… Обычно круговую оборону готовят при неблагоприятном развитии ситуации на фронте, согласитесь. А если мы побеждаем, то нет нужды строить круговую оборону вокруг городов на пятом году войны. То есть не делали этого в 22 году – [теперь] почему-то занялись.
То ли это такой очередной коррупционный аттракцион, то ли это очередное пиар-мероприятие. Но дело в том, что судьба городов не решается в окопах. Она, так или иначе, зависит от очень многих факторов», – рассуждал в ответ Золотарёв.
Он привёл конкретные примеры.
«Во Вторую мировую войну, в 44 году начали немцы использовать такую тактику «фестунгов» — город-крепость, или «фестунг плац» – территория крепости. Помогло? Что оно, спасло Вермахт от поражения?
Ну да, Тернополь был превращён в город-крепость – семь дней продержался, дальше пал. В Белоруссии аналогично. У нас уже была «фортеця» Бахмут, но чем всё закончилось?» – напомнил укро-эксперт.
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