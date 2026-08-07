Пора готовить Чернигов к круговой обороне – генерал Кривонос

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Украинский режим полностью замалчивает происходящее на фронтах, а между тем серьезно стоит вопрос удержания под оккупацией ВСУ Славянска и Краматорска. Сумы, Харьков и Запорожье «рвут на куски», а Чернигов и вовсе надо готовить к круговой обороне.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация достаточно серьезная, в информационном поле абсолютно отсутствует какая-либо информация. Власть не говорит о войне вообще ничего. А у нас, простите, Сумы, Харьков, Запорожье просто, блин, на куски рвут. Я уже не говорю о системных ночных ударах по Киеву, а те прифронтовые города, то вообще сложно что-то даже говорить, и об этом никто не говорит, они там сами выживают», – тревожился укро-генерал.

«Я уж не говорю, что количество дронов по тому же Краматорску, Славянску на уровне уже как мух на свалке летом, дохренища. И по фронту: Славянск, Краматорск – ситуация сложная, и наша задача все же найти пути и решения, чтобы удержать эти города. Вопрос опять же по тому же Купянскому направлению не снят с повестки. Ну и надо готовиться к худшим вариантам, в том числе и готовить Чернигов к круговой обороне», – заявил Кривонос.

Ранее Кривонос заявлял о том, что наблюдаются признаки подготовки российской армии к масштабным активным действиям на новых участках фронта.