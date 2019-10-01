01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Нелегальными казино Луценко занялись следователи ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко по заявлению председателя парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“На это лицо (Луценко – ред.) по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением – ред.)”, – сообщил Билоусенко.

По его данным, в Государственное бюро расследований поступило заявление председателя парламентской фракции “Слуги народа” Давида Арахамии о совершении преступления, согласно которому усматривается возможное совершение бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы. Также Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть