Нелегальными казино Луценко занялись следователи ГБР

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко по заявлению председателя парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

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“На это лицо (Луценко – ред.) по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением – ред.)”, – сообщил Билоусенко.

По его данным, в Государственное бюро расследований поступило заявление председателя парламентской фракции “Слуги народа” Давида Арахамии о совершении преступления, согласно которому усматривается возможное совершение бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы. Также Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.