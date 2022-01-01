Новогодние поздравления Путина, Лукашенко и Зеленского: Кто установил рекорд

Новости Украины

Президенты России, Белоруссии и Украины поздравили свои народы с Новым годом.

Обращение Владимира Путина прозвучало раньше всех – когда Новый год наступил на Камчатке. Наблюдатели отметили, что это была самая продолжительная новогодняя речь за все годы правления. Она длилась 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Путин сосредоточился на преодолении последствий пандемии и подчеркнул роль народа России в этом процессе. О политике он не говорил, только об общечеловеческих ценностях.

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Поздравление Александра Лукашенко вышло в эфир в те же минуты, когда Владимир Путин поздравлял жителей европейской части России, и длилось столько же. Белорусский президент подчеркнул важность отстаивания белорусской самостийности.

«Кропотливо, день за днем – вот уже 30 лет строится и расцветает наше суверенное государство. И согласитесь, оглядываясь в начало 90-х, нам есть чем гордиться. Мы построили современную, стабильную и успешную страну. Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед. Все это – результат вашего труда, вашей самоотдачи. И ответ тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство. Но оно будет! Еще и потому, что на белорусской земле и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться, а если нужно – отдать жизнь за свою страну, за свой народ», – сказал Лукашенко.

Свое поздравление вывесила в сети и самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская. Она начала выступление в полной темноте со слов:

«Я тоже злюсь. Мы думали, что не должно быть так долго. Не должно быть так сложно. Не должно быть столько потерь. Мы захотели новую страну и новое будущее. И меня тоже злит, что в ответ на это белорусы получили месть, насилие и кризис. Злит, что весь год бюджет страны спускали на долги и машину репрессий – ценой того, что продукты становились всё дороже, а очереди к врачам – всё длиннее. Злит, что нас лишили чувства безопасности в своем доме. Злит, когда мне говорят, что всё было зря. Мне тоже больно», – сказала Тихановская.

Перечисляя «героев», чью память надо почтить в новогоднюю ночь, она упомянула Андрея Зельцера, который открыл огонь по белорусским правоохранителям, пришедшим его арестовать, и убил одного из них. Выступление Тихановской длилось вдвое дольше выступления Лукашенко: вторую часть речи она произносило на малоупотребляемом белорусском языке.

Другой белорусский политэмигрант Павел Латушко разместил ролик о том, что Новый год вообще не надо встречать, потому что «новая Беларусь еще не наступила» – лучше сосредоточиться на том, чтобы сорвать референдум по конституции станы.

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Самым многословным и политизированным был президент Украины Владимир Зеленский. Его поздравление вышло на час позже остальных (из-за разницы по времени между Киевом и Москвой) и продлилось 20 минут. Оно снова было выполнено в виде сценки: пока президент произносил первую часть речи, было показано, как видные граждане Украины идут к нему в гости в Мариинский дворец. Когда все собрались за столом, Зеленский перешел на политику. Ее он приплел даже к футболу.

«И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером», – сказал Зеленский. Позже он заявил, что Украина строит «флот – совместно с Британией, дроны и корветы – совместно с Турцией, а ракеты – сами».

Не обошел он и тему Крыма.

«Собираем мир для освобождения Крыма. Как громко в этом году прозвучало «Крым – это Украина!». Голосом не только Украины, но и 46 участниц Крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину. И как важно вернуть всех пленников. Всех», – сказал Зеленский.

Он пообещал в следующем году выдать квартиры всем «ветеранам войны на Донбассе»

«Фото с собратьями, вместе с которыми защищали свою землю, смогут повесить в своем жилье смогут все ветераны войны на Донбассе. А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – сказал Зеленский.

Он призвал граждан не бояться отключения тепла и электричества, и того, что украинский чернозем вывезут за границу вагонами.

«Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что незаурядная армия по нашу сторону границы нас защищает», – сказал Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что его главная цель – закончить войну.

« К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше! Чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья – и чтобы они были настоящие, готовые биться за тебя, – не в Твиттере, а рядом. И чтоб родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой, ведь все мы – одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», – пафосно завершил Зеленский.