«Новый 37-й год»? За что хотят наказать МузТВ

29.10.2021 14:45 (Мск), Москва, Платон Беседин

Тут он мне позвонил и заявил: «Новый 37-й год на дворе…». Он – это знакомый продюсер с развлекательного телеканала, федерального. Их ведь чуть прижми, так они, герои творческих мастерских, где творчества, правда, куда меньше, чем алчности, поднимут такой вой, что по ту сторону Атлантики будет слышно. Собственно, того они, прежде всего, и хотят – чтобы о них узнали «по ту сторону», на Западе (или уже правильнее говорить – пост-Западе?).

Кто-то даже успеет схватить себе выгодный грантик. Кто-то умчать в Новый мир. Правда, уже там поймёт, что никому особо не нужен. Вспомним судьбу Павленского. Молодец, кричали ему из Европы, когда поджёг двери ФСБ! Плохой-плохой русский, вменяли ему уже в Париже, когда он спалил двери банка. И отправили за решётку Павленского. Двойные стандарты? Хуже!

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Но зато в России можно радовать Запад, играясь в свободу. И особая тема, конечно, тут – гей-пропаганда. Раньше как было? Шла Холодная война – и в Хельсинки подписали соответствующие соглашения. Там был, среди прочего, пункт о правах человека. И вот с несоблюдением этих самых прав человека затюкали все неугодные государства, иногда даже наваливаясь на них всей мощью и их уничтожая. Потом к правам человека отдельной – особой! – статьёй присовокупили права секс-меньшинств. При этом, заметьте, к примеру, Саудовскую Аравию никто не трогает. Хотя там вроде бы совсем не рай для геев и лесбиянок.

Но тем выгоднее продвигать соответствующие темы в соответствующих регионах с особым вниманием. И Россия, безусловно, один из них. И что важно, речь тут не идёт о сексуальной ориентации или сексуальных предпочтениях. Это личное дело каждого. Речь идёт о некоей матрице, системе, в которой навязываются те или иные воззрения. И одно дело, когда геи просто занимаются сексом друг с другом, но иное, когда в агрессивной форме они пытаются навязать свои нарративы. Вот тогда уже это диктатура, а она отвратительна в любом виде. Если мы же говорим о девиациях, которые выдаются за нормы, то тут вообще особая история.

Ясно, что подавать такие истории лучше всего не через серьёзный, а, скажем так, через развлекательный контент. Поэтому, собственно, а не только из-за «особого склада личности», столь много гей-ориентированных товарищей пасётся в шоу-бизнесе. Тот в свою очередь продвигается через разнообразные каналы – в том числе, и телевизионные. И вот тут начинается форменное мракобесие.

Спрашивает меня человек, к примеру: «Ты видел вручение премии «Муз-ТВ»? Даву с Киркоровым видел?». Я, понятное дело, не видел. Я и пару серий «Игры в кальмара» посмотрел исключительно по долгу службы. Но вот изучаю – и вижу Киркорова с Давой (кто это?!) в окружении самцов. Нет, Элтон Джон и Бой Джордж были поскромнее. Хм, не просто-так.

Как-то я был в парикмахерской, а на экране крутили «Муз-ТВ». Так случалось несколько раз. И то, что я видел на экране, можно было назвать исключительно гей-пропагандой. Потому что мне, зрителю, агрессивно вбивали ценности и идеи, которые властвовали в ЛБГТ-сообществе. Тут важно то, что это было именно навязывание – резкое, въедливое. Будто мне не оставляли пространства для манёвра. И вот это раздражало, возмущало больше всего. Потому что декларировалась лишь одна точка зрения – гей-точка. И люди соответствующей ориентации подавались с подтекстом элитарности. Вот что меня отвратило.

Хорошо, я видел это не столь много раз. Но что делать с теми, кто сидит на подобном видео, как никотиновые торчки на сигаретах? Что делать с подростками и детьми, которые погружаются в подобное? Могут ли они в принципе фильтровать информацию? Ответ, полагаю, очевиден. Но тогда кто задаёт рамки? И кто выстраивает «что такое хорошо и что такое плохо»? Или нет критериев в принципе? Как так получается, что на сцене премий целуются дамочки, ставшие символами бездарности и алчности?

Так что, знаете, я не удивлён тому, что Роскомнадзор отправил телеканалу предупреждение, в котором заявил «о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации». Отыскали гей-пропаганду в летней трансляции «Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света». Думаю, найдут ещё много чего голубенько-розового, когда посмотрят другие шоу и выпуски. Просто нужно смотреть.

Однако формулировка «злоупотребление свободой массовой информации» мне видится в данном контексте не просто странной, но дикой и извращённой. Потому что о свободе слова тут речи совершенно не идёт. Нет, суть в агрессивной и резкой пропаганде иных взглядов на мир. Пропаганде с целью поддержания гей-диктатуры. И против такого подхода нужно выставлять барьеры. Иначе мы рискуем получить поколения тех, кто погрязнет в рабстве. Или кто-то верит, что всё это ради свободы? Ну да, ну да. Как и «новый 37-й год». Что только не брачуется в болезненных головах.