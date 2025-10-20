Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия продолжает взламывать оборону ВСУ в оккупированном Красноармейске (Покровске) и продвигается в городе.

Украинский официоз пока хранит молчание по этом поводу, изредка заявляя о тяжелой, но якобы контролируемой ситуации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правда, украинские военные на местах достаточно пессимистичны

«Западная часть Покровска фактически потеряла боевую целостность – она провалилась, большая часть там уже под давлением противника, остается небольшой клочок серой зоны, где еще ведутся схватки. Там враг активно наращивает свои силы и укрепляет позиции в укрытиях — ситуация на западе выглядит как начало постепенного сжатия пространства наших подразделений», – описывает ситуацию бывший ультрас-неонацист луганской «Зари» с позывным «Мучной», ныне офицер ВСУ на этом направлении.

Он признает, что «в центральной части города идут очень жесткие бои», отмечая, что «растет вероятность тактической ротации или частичной эвакуации подразделений» (читай – отступления).

Кроме того, указывается, что при попытке отходить за железнодорожное полотно ВСУ сталкиваются с российскими ДРГ.

В ряде российских околовоенных источников сообщили, что ВС РФ физически перерезали трасу на Павлоград – один из последних главных логистических маршрутов для оккупантов.

Впрочем, составляющий карты СВО на основе информации от бойцов с мест Анатолий Радов пишет, что не все так однозначно.

«Покровск. По поводу перерезания трассы. 1 – Там, где обведено жёлтым, там слоёный пирог, то есть наших не 80% и более, а гораздо меньше. Как помните – за нами я решил закрашивать при таком соотношении, и думаю – это логично. Если там 50 на 50 – то красить рано. 2 – Перерезание трассы пока не прекращает снабжение у противника в городе. Единственный плюс, они теперь не могут уходить в Гришино по нормальной дороге, и идут через дачи на северной окраине. Кстати, в Гришино их собралось уже дохрена, они месяц туда группами уходят, начиная ещё с Лазурного», – пишет Радов.

Он подчеркивает, что «основной апокалипсис у них наступит после потери Родинского [к северу от Красноармейска], в котором у нас есть успехи», отметив, что в самом городе «наши уже активно работают за железкой».

Уже сегодня утром он добавил:

«Бойцы доблестной 27-й дивизии начали работу по уничтожению противника и освобождению города за железной дорогой. Парни там реально герои все». 27-й!

Ухудшается для ВСУ обстановка восточнее Красноармейска, где ВС РФ атакуют Димитров, входящий в агломерацию.

«Позиционные боевые действия в районе Красноармейска. ВС РФ продвинулись более 2-х километров с восточного направления и зашли в жилую застройку южной части Димитрова. Передовая позиция ВС РФ в частном секторе попала под обстрел ВСУ», – пишет ОСИНТ-проект, составляющий карты по данным объективного контроля как с российской, так и украинской стороны.

«Общее состояние удушающее, существует реальный риск попадания в окружение, если давление на запад и центр соединится с блокадой выходов, части могут оказаться в котле с ограниченными маршрутами маневра и повышенными потерями. Командование должно действовать так, чтобы этого не допустить», – паникует «Мучной».

Жалуется он и на авиаудары, которые «подрывают возможность сосредоточить силы и логистику, заставляют либо покидать части города, либо не давать нашим подразделениям восстановиться и накопить резервы».

Хорошие новости поступил утром от МО РФ, сообщившее, что к юго-востоку от Красноармейска освобождено село Молодецкое на границе с Днепропетровской областью.

А вот украинский диктатор Владимир Зеленский продолжает жить в параллельной реальности – подбадривая соотечественников, он заявил, что админгранице с Днепропетровщиной «освобождено четыре села».

Паблик 46-й бригады ВСУ недоумевает по этому поводу.

«Какие 4 села освобождены на Новопавловском направлении? О чем речь?», – удивлены ВСУшники.

Они публикуют карту «Дип стейт», согласно которой часть Днепропетровской области уже под российским контролем России.