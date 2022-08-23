«Очередное ограбление бюджета»: В Польше возмущены новыми выплатами украинкам

23.08.2022  14:04 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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Дзен, Польша, Украина, Экономика
Новости Украины

Власти Польши анонсировали введение очередных выплат беженцам из Украины. При этом в бюджете не хватает денег для польских матерей с детьми. Особый цинизм состоит в том, что чиновники представляют новую статью расходов как «помощь украинкам, вернувшимся из российского плена».

«Это очередное ограбление польского бюджета….Какие, черт возьми, «женщины и дети, освобожденные из русского плена»? Ведь это бьющая в глаза чушь и откровенное вымогательство польских денег… Вопреки тому, что высказывается в СМИ, на Украину не вторглась Золотая Орда. Война жестокая, разрушительная, она представляет страшную травму для мирного населения. Но никто не берет в плен ясырей (От «ясырь» – так называли пленных, которых захватывали турки и крымские татары во время походов на русские, польские, молдавские земли, – ред.)» – пишет автор портала Neon24, подчеркивая, что в ходе боевых действий о массовом пленении женщин с детьми не сообщает «даже киевская пропаганда при всем своем примитивизме».

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Власти Польши анонсировали введение очередных выплат беженцам из Украины. При этом в бюджете не...

Цель русской армии – не женщины с детьми, а ВСУ, подчеркивает издание: «Там раздвигаются границы, безжалостно уничтожается войско противника».


Объяснение властей о необходимости новой статьи расходов  – «это ерунда, бьющая в глаза даже сентиментальным и нежным по незнанию страданий полякам», констатирует портал.

Однако в итоге польская помощь украинцам в некоторых случаях превышает пособия для гражданок Польши:

«Почему такое неравенство?» – изумляется автор.

Он полагает, что лучшей помощью Украине были бы усилия Польши по скорейшему прекращению военных действий, а не провоцирование дальнейшей бойни.

«К сожалению, есть сироты в результате войны на Украине. Чем скорее эта война закончится – тем их будет меньше, и это будет правильное направление помощи украинским детям. Но есть и бедность в Польше. Глубокая, расширяющаяся, лишающая всякой надежды. И она будет все более ощущаться, потому что блаженный министр Дворчик раздает польские деньги украинцам, утверждающим, что русский набег вызвал у них травму, парализовав на целых два дня всякую активность на Тиндере!» – пишет Neon.

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