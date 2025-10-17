Одними «Томагавками» войну не закончим. Давайте деньги на ОПК – депутат Рады

Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя одними лишь ракетами «Томагавк».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, секретарь оборонного комитета Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы говорили о «Томагавках», это нанесение ударов вглубь противника, это разведка, которую предоставляют нам партнеры, – это те же самые «Томагавки». Но не «Томагавками» едиными. Противник по нам бьет не только «Калибрами». Это должны быть еще «Атакамсы», как минимум 300-километровые, это что касается баллистических ракет.

Первое – это линия фронта. Второе – удары вглубь противника. Третье – это обязательно наш оборонно-промышленный комплекс. Они должны делать совместные компании, должны нам помогать поднимать, начиная от взрывчатки, заканчивая снарядами, переносить все на нашу территорию.

И четвертое – это дипломатия, которая не менее важна, возможно, и больше. Это поддержка не просто заявлениями, как это сейчас делают, а поддержка на всех уровнях… Эти четыре компонента, когда будут работать, тогда мы сможем сказать, что что-то делает Европа против России. А одни «Томагавки» – это важно, но мы войну этим не закончим», – заявил Костенко.