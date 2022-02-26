Оккупационные власти Одессы отдали приказ «озадачить» армию РФ

26.02.2022  18:30 (Мск), Одесса
Татьяна Белая.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Одесситам приказали снять таблички с названиями улиц.

Приказ поступил от Генерального штаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесситам приказали снять таблички с названиями улиц. Приказ поступил от Генерального штаба ВСУ, передает...

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«Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе: «Снять таблички с номерами и названиями улиц. Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта!».

Это же касается и дорожных знаков.

По мнению «Укравтодора», «у врага жалкая связь, они не ориентируются на местности, давайте поможем им попасть прямо в Ад!».

Одесское коммунальное предприятие «СМЭП» уже проводит демонтаж знаков; снимаются указатели с направлениями улиц.

«Вот здорово… очень удобно: потом не придется ничего срывать – сразу русские названия можно цеплять», – шутят одесситы в пабликах.

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