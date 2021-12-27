«Опасная фигура»: Грызлов не позволит Лукашенко сбежать от России в Китай

27.12.2021  15:53 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Политика, Россия


Главная задача нового посла РФ в Минске Бориса Грызлова – заставить президента  Белоруссии Александра Лукашенко провести в стране конституционную реформу. Именно поэтому анонс публикации проекта готовящихся изменений в основной закон был сделан сразу же после объявлении о назначении Грызлова.

Об этом на своем youtube-канале заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышеквич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная задача нового посла РФ в Минске Бориса Грызлова – заставить президента  Белоруссии Александра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Лукашенко пытался «пропетлять». Сильно «пропетлять» не получится. Грызлов отправлен не с целью реализации союзных программ, а смотреть и следить за процессом конституционной реформы. Российское посольство становится очень важным актором. Россия переводит вопрос с необходимости регулярных звонков и пинков из Кремля на уровень посольства. В Минске будет сидеть тяжеловес, который имеет прямой контакт с Путиным и может надавить на месте», – сказал Тышкевич.

По его мнению, Лукашенко пытается избежать доминирования России во внешней политике Белоруссии и старается наладить контакты с Китаем, Ираном и Турцией.

«Я напомню, что Мезенцев (бывший посол РФ – ред.) был китаеведом, и задачей российского посольство при нем было торможение китайского влияния на Беларусь. И с ней он справился. Грызлов не менее опасная фигура с внешнеполитической точки зрения. Задача – свести варианты дрейфа из-под санкций к одному государству, России», – сказал Тышкевич.

В частности, считает он, новый посол РФ займется тем, чтобы включить китайско-белорусские ракетные установки «Полонез» в российскую систему обороны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть