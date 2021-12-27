«Опасная фигура»: Грызлов не позволит Лукашенко сбежать от России в Китай

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Главная задача нового посла РФ в Минске Бориса Грызлова – заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в стране конституционную реформу. Именно поэтому анонс публикации проекта готовящихся изменений в основной закон был сделан сразу же после объявлении о назначении Грызлова.

Об этом на своем youtube-канале заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышеквич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко пытался «пропетлять». Сильно «пропетлять» не получится. Грызлов отправлен не с целью реализации союзных программ, а смотреть и следить за процессом конституционной реформы. Российское посольство становится очень важным актором. Россия переводит вопрос с необходимости регулярных звонков и пинков из Кремля на уровень посольства. В Минске будет сидеть тяжеловес, который имеет прямой контакт с Путиным и может надавить на месте», – сказал Тышкевич.

По его мнению, Лукашенко пытается избежать доминирования России во внешней политике Белоруссии и старается наладить контакты с Китаем, Ираном и Турцией.

«Я напомню, что Мезенцев (бывший посол РФ – ред.) был китаеведом, и задачей российского посольство при нем было торможение китайского влияния на Беларусь. И с ней он справился. Грызлов не менее опасная фигура с внешнеполитической точки зрения. Задача – свести варианты дрейфа из-под санкций к одному государству, России», – сказал Тышкевич.

В частности, считает он, новый посол РФ займется тем, чтобы включить китайско-белорусские ракетные установки «Полонез» в российскую систему обороны.