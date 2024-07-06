От Запада нужно всего и побольше: краткая суть требований ВСУ для «перемоги»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для того, чтобы украинская армия получила преимущество над российской, ей нужны не просто отдельные виды оружия.

Об этом в эфире интернет-блога «Обозреватель» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нет в этой войне «вундерваффе», то есть, оружия, которое может все коренным образом сменить на поле боя. В свое время в декабре прошлого года тогда еще главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что только комплексный подход в использовании разных типов вооружения и военной техники позволит нам иметь технологическое преимущество на поле боя, а значит, побеждать в противостоянии с вражеской армией. А для этого нам нужны ресурсы – нам нужны артиллерия и боеприпасы, комплексы противоракетной обороны и противоракеты, нам нужны современные средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, нам нужна современная связь и бронетехника. Комплексное применение всех этих вещей, при условии, что мы будем иметь достаточное количество обученного, подготовленного и обеспеченного личного состава – это и даст нам преимущество на поле боя. Отдельные элементы, даже сверх современное оружие ситуацию на поле боя коренным образом не изменят», – заявил Селезнев.