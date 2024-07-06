От Запада нужно всего и побольше: краткая суть требований ВСУ для «перемоги»

Анатолий Лапин.  
06.07.2024 13:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для того, чтобы украинская армия получила преимущество над российской, ей нужны не просто отдельные виды оружия.

Об этом в эфире интернет-блога «Обозреватель» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы украинская армия получила преимущество над российской, ей нужны не просто отдельные...

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«Нет в этой войне «вундерваффе», то есть, оружия, которое может все коренным образом сменить на поле боя. В свое время в декабре прошлого года тогда еще главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что только комплексный подход в использовании разных типов вооружения и военной техники позволит нам иметь технологическое преимущество на поле боя, а значит, побеждать в противостоянии с вражеской армией.

А для этого нам нужны ресурсы – нам нужны артиллерия и боеприпасы, комплексы противоракетной обороны и противоракеты, нам нужны современные средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, нам нужна современная связь и бронетехника. Комплексное применение всех этих вещей, при условии, что мы будем иметь достаточное количество обученного, подготовленного и обеспеченного личного состава – это и даст нам преимущество на поле боя. Отдельные элементы, даже сверх современное оружие ситуацию на поле боя коренным образом не изменят», – заявил Селезнев.

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