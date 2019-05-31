Пашинян садится в лужу на саммите ЕАЭС. Снова

31.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

29 мая в столице Казахстана Астане… извините, Нур-Султане, завершился очередной саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главным отличием от предыдущих мероприятий был настрой лидеров – не только официальные заявления, но и переход на колкости, и где-то даже лёгкий троллинг партнёров.

«Гвоздём программы» на нур-султанском саммите ЕАЭС попытался выступить армянский майдан-премьер Никол Пашинян. И вот что из этого получилось.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Из речей Пашиняна стало понятно, что его не очень устраивает текущий формат ЕАЭС, ограниченный участием бывших республик СССР. Пашиняну требуется более широкая аудитория, перед которой можно было бы всласть потрясти бородой.

Перечисляя внешние связи ЕАЭС, армянский премьер выразил надежду, больше похожую на сомнение, что «в этом году удастся подписать соглашения хотя бы с двумя странами». «Расширяется и круг международных партнеров ЕАЭС. Сейчас вступит в силу договор о свободной торговле с Ираном. Уже подписаны договоры об обмене информации с КНР, с Вьетнамом идут интенсивные переговоры, с Сингапуром, Египтом, Сербией», – сообщил Пашинян.

Тем самым, Воваевич послал толстый намёк коллегам, что достижений мало, и за пять лет ЕАЭС не удалось добиться более тесной интеграции даже с дружественными странами, не говоря уже о ЕС и США.

Взявший ответное слово Путин намекнул Пашиняну в духе «учись видеть дальше собственного носа», сообщив майдан-премьеру, что «товарооборот (ЕАЭС) с третьими странами прибавил 18,8%, преодолев рубеж в $750 млрд».

«Он рос у нас даже быстрее, чем объёмы внутренней торговли между участниками объединения: он поднялся на 9,2% процента – до $60 млрд. Я, честно говоря, в этом усматриваю тоже позитивный эффект от самого объединения», – сказал Путин.

То есть, президент России фактически дал понять Пашиняну, что ЕАЭС не мешало бы подтянуть внутреннюю торговлю до уровня внешней, с которой дела как раз обстоят неплохо.

В ходе своей речи Путин иронично сообщил собравшимся, что «президент Армении» (sic!) недавно в Пекине работал с китайскими коллегами, что объясняет его горячность. И, чтобы приободрить увлекающегося коллегу, добавил: «Стратегическим партнёром нашего Союза, безусловно, является Китай».

Речь Лукашенко на саммите больше напоминала «многоходовочку», поскольку в ней он посоветовал Пашиняну поменьше думать о программе «Шире круг» и побольше – о решении внутренних проблем в экономике, а заодно и напомнить Путину о главных белорусских хотелках.

«Залог формирования прочного фундамента нашего Союза – успешное развитие экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которых мы хотим видеть в Союзе. Они сами придут в этот Союз», – конкретизировал Лукашенко.

И особо отметил «необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику». Ведь именно в энергетике, по его мнению, у ЕАЭС ничего общего не получается.

В переводе с «батькиного» это значит – сделайте для Белоруссии цены на энергоносители, как для Смоленской области, и тогда всем станет хорошо, а в очередь на сотрудничество выстроятся Китай, Сингапур и вообще кто угодно.

Однако сбить Путина с иронического настроя не удалось даже Батьке. Всех желающих расширить круг международного общения, российский президент пригласил посетить 24 октября сочинский саммит Россия – Африка. Дескать, пользуйтесь моментом, заводите связи!

Занятный диалог состоялся между Пашиняном и Назарбаевым. Непонятно, то ли Пашинян хотел сказать комплимент Елбасы, то ли подколоть его многозначительно, но в любом случае вышло коряво.

«Вы одним из первых советских руководителей подписали Беловежское соглашение, затем Вы приняли участие в процессе создания СНГ, затем активно участвовали в создании ОДКБ. Армения является членом СНГ и ОДКБ. Всем известно, что идею евразийской интеграции предложили Вы», – заявил Пашинян, словно возлагая всю вину за происшедшее на изумлённого Абишевича.

Дорогой майданный деятель, Никол Воваевич! Нурсултан Назарбаев не подписывал Беловежского соглашения. Более того, Назарбаев выступил против него и отмечал, что, если бы и приехал тогда в Беловежье, то всё равно не подписал бы документ, ликвидирующий СССР.

Беловежский сговор, ставший преступным междусобойчиком позднесоветских номенклатур против своих народов и документально зафиксировавший развал СССР, был подписан 8 декабря 1991 года.

Реакция Назарбаева на дурацкую реплику Пашиняна была по-отечески снисходительной, как ответ аксакала неразумному дитяте: «Уважаемый Никол Воваевич. Между Казахстаном и Арменией никогда не было проблем, у нас были хорошие отношения».

Армянские СМИ отреагировали на это событие, распространив заявление руководителя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна.

«Заявления Пашиняна в адрес Назарбаева говорят о том, что он и советники премьер-министра не знают, в какую страну едут и с кем встречаются. [ … ] Удивление Назарбаева подобным заявлением было очень мягкой реакцией, потому что другой человек мог бы отреагировать на это жестко. Ведь по сути, Пашинян обвинил его в преступлении», – отметил армянский оппозиционный политик.



Интересно, что Пашинян внес неожиданные изменения в свой график и досрочно покинул Нур-Султан, а заодно и саммит ЕАЭС, отменив даже традиционную встречу с армянскими бизнесменами. Многие эксперты объяснили скоропалительное бегство армянского премьера тем фактом, что он оказался единственным лидером, не получившим орден Назарбаева. Кроме того, столь ожидаемая Пашиняном встреча с Владимиром Путиным на полях саммита тоже не состоялась.

Эх, Воваевич! Когда собираешься на переговоры с зубрами политики, особенно с изрядно прихватившими советский период, тщательнее готовиться надо, чтобы не садиться в лужу и не сбегать потом позорно с официальных мероприятий. Майдаун во власти – ущерб для страны!