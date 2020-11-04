«Патриотическое кино проваливается в прокате» – минкульт Украины

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемые украинские «патриотические» фильмы о «героях АТО» проваливаются в прокате и являются пустыми растратчиками бюджетных средств.

Об этом в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко» заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, несмотря на тотальное выдавливание российского кинематографа, введение квот и другие административные меры, доля кино украинского производства в отечественном прокате занимает менее 10%.

«Сейчас рынок, по крайне мере до пандемии, украинского проката, вернее доля украинского кино, составляет 8-9% от общего проката. Потому что пять лет назад это был «ноль». Во-вторых, очень плохо, что это всего 8-9%, потому что я считаю, что за те средства, которые были потрачены, можно было бы достичь результата, по крайней мере, в 15%. Много денег, которые были потрачены на патриотическое кино, которое не нашло своего зрителя, значит это не патриотическое кино.

То есть это просто плохое кино. Прикрываться патриотизмом – это последнее дело, которое можно делать, когда ты берешь государственные деньги», – заявил Ткаченко.

Напомним, ранее украинский националист, глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявлял, что после 2014 года украинцы якобы больше не воспринимают российское кино https://www.politnavigator.net/glava-goskino-ukrainy-obyavil-o-pobede-nad-rossijjskim-kino.html как ментально близкое и отказались смотреть фильмы, снятые в РФ.

В прошлом году депутаты украинского парламента приняли закон, предусматривающий возврат https://www.politnavigator.net/rada-nagruzila-byudzhet-inostrannym-kinematografom.html иностранным кинокомпаниям средств за съемки на Украине.

Также «ПолитНвигатор» сообщал, что украинскому режиссеру Сергею Лознице вручили https://www.politnavigator.net/rezhisseru-propagandistskogo-filma-o-donbasse-vruchili-gospremiyu-imeni-dovzhenko.html Государственную премию имени Александра Довженко за создание полнометражного фильма “Донбасс”, профинансированного еще при прошлой власти и представляющего миру украинскую версию событий на востоке Украины в 2014 году.